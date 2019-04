Dumitru Buzatu, reacție SPUMOASĂ, după devastarea cimitirului evreiesc: Să sesizăm situația Asociaţiei antialcoolicilor

Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă că situaţia privind distrugerea unor monumente din Cimitirul Evreiesc din municipiul Huşi trebuie abordată cu "toată seriozitatea şi tot calmul", excluzând ipoteza conform căreia actele respective ar avea vreo legătură cu anumite acţiuni antisemite, conform Agerpres.

Buzatu a lăsat să se înţeleagă că monumentele respective ar fi putut fi distruse de persoane care au consumat alcool, mai mult decât de nişte antisemiţi şi anunţat că va oferi sprijin financiar personal pentru a contribui la repararea mormintelor distruse.

"Trebuie să lăsăm să se desfăşoare ancheta aflată în curs, să vedem care este dimensiunea pagubelor, după care evident vom trece la rezolvarea acestor chestiuni şi vom acorda un sprijin, inclusiv personal. Noi am făcut ani la rând eforturi pentru ca ceea ce a rămas din comunitatea evreiască, cimitirele acestea, să fie îngrijite şi avem o relaţie foarte bună, aş spune eu consacrată cu reprezentanţii minorităţii. De aceea, am rămas foarte surprinşi când am auzit acest lucru, pentru că nu s-au constatat pe teritoriul judeţului Vaslui niciun fel de acţiuni care să poată fi calificate drept antisemitism. (...) E posibil să sesizăm situaţia Asociaţiei antialcoolicilor, probabil, mai degrabă decât altor instituţii, pentru că nu a existat nicio secundă, ani de-a rândul, vreo manifestare care să vizeze antisemitismul, ci dimpotrivă am făcut tot ceea ce ne-a stat în putinţă şi facem în continuare, pentru a conserva această moştenire", a afirmat Dumitru Buzatu.

La rândul său, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, s-a declarat indignat de cele petrecute la Huşi şi a adus la cunoştinţa publicului că "structurile Ministerului Afacerilor Interne tratează cu deosebit interes această situaţie, în momentul de faţă existând un dosar în lucru la IPJ Vaslui, sub coordonarea unui procuror".

"Este vorba despre un fenomen izolat. La noi în judeţ există mai multe cimitire evreieşti, unde nu au existat astfel de acte. (...) În perioada imediat următoare, după ce vom putea interveni acolo, vom găsi soluţiile legale pentru a repara tot ceea ce a fost distrus. (...) Nu ştiu dacă ar trebui să ne pronunţăm vizavi de o acţiune antisemită, întrucât la faţa locului, din informaţiile pe care le-am primit, nu au existat însemne sau înscrisuri pe acele morminte care au fost distruse", a subliniat prefectul.

Prefectul şi preşedintele CJ Vaslui au anunţat că se vor deplasa la Huşi împreună cu deputatul Silviu Vexler, reprezentantul în Parlament al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, unde vor avea o întâlnire cu primarul Ioan Ciupilan, urmând să stabilească o serie de măsuri pentru repararea monumentelor distruse.

Până acum nu a fost făcută o evaluare a pagubelor produse în urma distrugerii celor 73 de monumente funerare din Cimitirul Evreiesc Huşi.

Poliţiştii vasluieni cercetează împrejurările în care mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din municipiul Huşi au fost distruse, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală in rem, pentru comiterea infracţiunii de profanare de morminte.