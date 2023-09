Fiul lui Buzatu nu-și poate vizita tatăl în arest: 'Mi-a spus să am grijă de fermă, să-mi cresc copilul, să îmi văd de viață' (video)

Fiul lui Dumitru Buzatu, Tudor, a povestit marți la Antena 3 ce a discutat la telefon cu tatăl său, după ce fostul șef CJ Vaslui a fost arestat preventiv în urma flagrantului în care a fost prins cu o presupusă mită de 1,25 milioane lei în portbagajul mașinii.

Tudor Buzatu, care a demisionat din Guvern după arestarea tatălui său, a declarat la Antena 3 că a aflat de la televizor despre arestarea șefului CJ Vaslui.

”Eram în Vaslui în momentul în care au început perchezițiile DNA. Eu am aflat de la televizor, ca să fiu sincer”, a declarat acesta. „Eu locuiesc separat de tatăl meu”, a precizat Tudor Buzatu, fost secretar de stat la SGG.

Fiul liderului CJ Vaslui a povestit și ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său.

„Am vorbit ieri. A avut dreptul la apel telefonic. Mi-a spus să am grijă de animalele lui, de fermă, să văd ce fac mai departe. Să-mi cresc copilul, să îmi văd de viața mea”, a declarat el.

În ceea ce privește flagrantul, Tudor Buzatu a declarat că nu a avut altfel de discuții cu tatăl lui. „Nu am vorbit despre asta. Și plus de asta este un atribut pe care îl are justiția. Ei vor hotărî vinovăția, nevinovăția, veridicitatea, felul cum s-au întâmplat lucrurile”, a indicat acesta.

O stare normală

Bărbatul a declarat că nu a fost să îl vadă pe tatăl lui, deoarece acesta nu are dreptul la vizite. „Până la judecarea apelului, la măsura arestării preventive nu poate primi vizite. A fost doar apărătorul”, a declarat Buzatu jr.

Potrivit lui Tudor Buzatu, Dumitru Buzatu este într-o stare emoțională relativ bună: ”Este într-o stare normală pentru un om care este arestat preventiv. Este într-o stare OK”.