E posibilă o suspendare a drepului de vot în Consiliul UE. Puterea să renunţe la asaltul asupra statului de drept, cere deputatul Stelian Ion

Deputatul USR Stelian Ion a declarat, luni, că actuala Putere, în loc să pornească un război direct cu instituţiile europene, ar trebui să renunţe la "asaltul necontenit" asupra statului de drept, subliniind că avertismentul adresat de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans nu este o chestiune oportunistă, legată de campania electorală potrivit Agerpres

"În plină campanie pentru europarlamentare aflăm că riscăm să rămânem repetenţi la materia stat de drept în UE. (...) Este un lucru asupra căruia ar trebui să reflecteze aceşti decidenţi, cei de la putere, în loc să pornească un război direct cu statele europene şi cu toate organismele şi instituţiile europene, ar trebui să renunţe la acest asalt necontenit asupra statului de drept. Mai sunt şi alte mijloace pe care Comisia Europeană le are la îndemână pentru a opri acest asalt - şi anume procedura de infringement care a fost şi ea invocată. Este foarte posibil ca România să fie acţionată în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin tratatele semnate de România'', a afirmat Stelian Ion, referindu-se la scrisoarea prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans.



El a vorbit despre efectele unei posibile activări a Articolului 7 din Tratatul UE în cazul României.



"De multe ori ni s-a spus că una dintre consecinţele nerespectării statului de drept şi a continuării acestei legiferări care contravine principiilor europene este activarea Articolului 7. Deci este doar o consecinţă a consecvenţei. În primul rând, am pierde suplimentar la capitolul imagine. Vom fi văzuţi precum nişte codaşi ai Europei, nişte repetenţi la democraţie şi la statul de drept. Este posibilă teoretic o suspendare a dreptului de vot în cadrul Consiliului UE, ceea ce înseamnă că nu ne putem susţine interesele legitime în aceste structuri, e ca şi cum am fi degeaba în acea structură, ceea ce este de o gravitate foarte mare. Riscăm, în plus, şi blocarea acordării unor fonduri europene, dar există riscuri concrete şi cu privire la aderarea la Spaţiul Schengen. Nu poţi să deschizi graniţele foarte larg unui stat ca România care nu sancţionează faptele de corupţie. UE ne doreşte în Schengen, dar trebuie să demonstrăm că nu încurajăm infracţionalitatea, pentru că infracţionalitatea din România se poate exporta în UE", a mai spus Stelian Ion.