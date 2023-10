Ea este sexy-fermiera din România: 'Nu mă vad făcând altceva' | Mesaj pentru tinerii din țară / Foto

Ea este sexy-fermiera din România: 'Nu mă vad făcând altceva' | Mesaj pentru tinerii din țară

"Cu voință poți porni și de jos ca mic fermier", spune Andreea, o studentă din Botoşani, care a îmbrățișat domeniul agriculturii şi îşi ajută familia conducând utilaje moderne. Mesajul ei pentru tinerii din România.

Pasionată de animale şi de cultivarea pământului, Andreea-Oana Arnăutu o tânără studentă în anul I la Facultatea de Agricultură USV din Iași, încurajează tinerii românii să iubească munca şi pământul românesc.

Face asta prin a-şi spune propria poveste pe care o trăiește în fiecare zi la ferma familiei sale, acolo unde lucrează pe un tractor, dar şi pe alte utilaje moderne cele 400 de hectare, 50 de pășune, dar și unde are grijă de 500 de animale.

"Viitorul agriculturii din Românie este în mâinile tinerilor"

"Agricultura este un domeniu pe care îl recomand cu încredere tinerilor, fiind o experiență frumoasă și totodată de viitor pentru că, din acest domeniu ne hrănim cu toții, iar agricultura și zootehnia nu vor dispărea niciodată, indiferent de vremuri.

Cu voință poți porni și de jos ca mic fermier, prin accesarea anumitor fonduri europene destinate, viitorul agriculturii fiind în mâinile tinerilor fermieri’’, a spus tânăra potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Facultății de Agricultură USV Iași, potrivit antena3.ro.

"Nu mă văd făcând altceva și am gânduri mari pentru viitor"

"De mică am fost înconjurată de animale și utilaje, iar treptat am prins drag de tot ceea ce înseamnă agricultură, unde fac totul cu plăcere, de aceea am ales să urmez și studiile la Facultatea de Agricultură.

Nu mă văd făcând altceva și am gânduri mari pentru viitor. (...) De ceva ani știu să folosesc în mare parte toate utilajele, dezvoltând o pasiune pentru acestea(...) Pentru a reuși într-un domeniu, indiferent care ar fi, nu poți reuși fără încredere, muncă și pasiune", a mai spus tânăra sursei citate.