East European Comic Con va avea loc în perioada 26-28 august în complexul Romexpo din Capitală

East European Comic Con, ediţia a zecea, cel mai mare eveniment din estul Europei dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video, va avea loc în perioada 26-28 august în complexul Romexpo din Capitală.

Actorul Ross Marquand, cunoscut atât pentru rolul Aaron din seria "The Walking Dead", cât şi pentru interpretarea lui Red Skull în filmele "Avengers: Infinity War" şi "Avengers: Endgame", este primul invitat al ediţiei din 2022 al East European Comic Con, urmând să fie prezent la eveniment pe 27 şi 28 august, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Pe lângă atracţiile din fiecare an ale evenimentului - zona de gaming cu cele mai tari jocuri şi cele mai aprigi competiţii, Aleea Artiştilor, zona de târg, board games, cosplay-ul sau zona de street food -, la ediţia din acest an vor fi prezenţi, ca invitaţi speciali, şase actori cunoscuţi din cele mai populare filme şi seriale ale momentului, precizează organizatorii, potrivit Agerpres.ro.

În perioada următoare, East European Comic Con va anunţa noi atracţii şi invitaţi.

Biletele au preţuri variate şi sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/.

Printre personalităţile care au fost prezente de-a lungul timpului la East European Comic Con se numără Jason Momoa ("Game of Thrones", "Aquaman"), Mark Shepard ("Supernatural"), Ed Westwick ("Gossip Girl"), Paul Wesley ("The Vampire Diaries"), Daniel Gillies ("The Originals"), Robert Knepper ("Prison Break"), Charles Dance ("Game of Thrones", "The Imitation Game"), Sylvester McCoy ("Dr.Who", "The Hobbit"), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca "Game of Thrones", "Casa de Papel", "Gossip Girl", "The Witcher", "Spartacus", "Supernatural", "Doctor Who", "Fringe", "Harry Potter", "The Vampire Diaries", "Lord of the Rings", "Sherlock" sau "Vikings".