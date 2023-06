Economista care șterge pe jos cu promisiunile lui Ciolacu: Nu înțeleg rocada asta. Sunt făcute să dea bine la presă

Preşedintele CONAF, Cristina Chiriac, a declarat că în general programele de guvernare sunt făcute să dea bine în media şi pentru oamenii care cred cu tărie că acestea vor fi realizate, precizând că nu îşi pune speranţe că acest program de guvernare va fi respectat ad litteram, scrie News.ro.

“În ultimii 30 de ani toate programele de guvernare s-au soldat cu un indicator extrem de mic în ceea ce priveşte procentul de realizare. În general, programele de guvernare sunt făcute să dea bine în media şi pentru oamenii care cred cu tărie şi speră să se realizeze exact ceea ce este scris în programul de guvernare. E mai mult o declaraţie politică, neasumată de diferite responsabilităţi, dacă nu se îndeplinesc indicatorii X, ministrul de Finanţe sau ministrul Fondurilor Europene demisionează”, a declarat Cristina Chiriac, joi, la Prima News.

Ea a precizat că nu îşi pune mari speranţe că programul de guvernare al Cabinetului Ciolacu va fi respectat ad litteram.

“Nu mi-aş pune mari speranţe că programul acesta de guvernare o să fie respectat ad litteram. Se pot face anumite îmbunătăţiri şi mişcări inteligente pe parcursul acestei guvernări. România are nevoie de o guvernare stabilă şi în acest moment din toate punctele de vedere economic, social, politic, geostrategic, România are nevoie de stabilitate. În consecinţă, cred că nu vom asista la surprize foarte mari, Guvernul va trece, va fi învestit. Ceea ce nu am înţeles eu ca economist este de ce nu s-au gândit decidenţii politici să asigure totuşi o stabilitate pentru că în general să poţi să faci lucrurile să se mişte în România ai nevoie de timp pentru că nivelul de birocraţie este mare. Rocada aceasta între Ministerul de Finanţe şi Ministerul Fondurilor Europene nu îşi avea rostul. Până înveţi mersul lucrurilor îţi ia cel puţin şase luni”, a mai afirmat preşedintele CONAF.

Marcel Ciolacu, premierul desemnat, a prezentat marţi seară priorităţile programului de guvernare. El a spus că vor reduce gradual impozitarea muncii, vor creşte salariul minim, iar la finalul mandatului, orice angajat trebuie să câştige minim 500 de euro net lunar. Ciolacu a mai anunţat că pensiile vor creşte iar creşterea economică va fi de peste 3% pe an. Ciolacu a mai anunţat că o prioritate este rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale.