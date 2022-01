Edi Iordănescu: 'Sunt în discuţii avansate în străinătate. Propunerea este pe placul meu'

Tehnicianul Edward Iordănescu a declarat, joi, la Digi Sport, că are o ofertă concretă din zona Golfului, propunere care este pe placul său şi pentru care se află în discuţii avansate.

"Nu m-am simţit niciodată confortabil să discut despre acest subiect. Au fost anumite discuţii principiale, dar am văzut că lucrul ăsta nu s-a întâmplat doar cu mine. În ultima perioadă am văzut că au avansat anumite discuţii cu Loţi, care are aprecierea mea totală. O să vă dezamăgesc, dar nu prea am ce să vă spun. Eu am o discuţie care este în afara ţării, singurul lucru concret despre care pot să vorbesc. Am avut şansa să încep foarte devreme în această meserie, am parcurs nişte paşi fireşti. Este o mândrie să antrenezi echipa naţională, orice antrenor şi-ar dori această oportunitate. Eu cred că echipa naţională are potenţial de creştere, cred că echipa naţională poate produce rezultate. Sunt în nişte discuţii avansate în străinătate. Nu pot spune că am un acord, dar sunt discuţii avansate şi propunerea este pe placul meu. Pentru mine ofertă concretă înseamnă ce am acum din zona Golfului, cifre, obiective. Altfel sunt doar discuţii", a spus Iordănescu, relatează News.ro.

Tehnicianul a vorbit şi despre subiectul opţiunilor pentru prima reprezentativă. "Eu cred că am ajuns la maturitatea necesară să-mi înţeleg statutul. Înţeleg faptul că în momentul de faţă sunt anumiţi antrenori români cu ştate vechi, cu performanţe. Fotbalul românesc duce lipsă de multe lucruri, dar nu de antrenori buni. Nea Mircea Lucescu cred că are 40 de ani de antrenorat înaintea mea. Cred că mă poziţionez în valul nou de antrenori. Perioada de secund m-a ajutat mult în dezvoltarea profesională, a fost o perioadă foarte bună. Înţeleg faptul că sunt deja antrenori care au o cotă, dar e normal ca orice antrenor să vrea să fie prima opţiune acolo unde merge. Din ce ştiu, am fost mereu prima opţiune acolo unde am mers şi am colaborat. În situaţia asta ar trebui să vorbesc ipotetic. Dacă ar fi o discuţie în perioada următoare... Când vine vorba de echipa naţională aş putea să-mi las orgoliul în plan secund şi să arăt disponibilitate pentru o discuţie. Situaţia nu este uşoară deoarece am o ofertă concretă din străinătate", a afirmat el.

În ceea ce priveşte despărţirea sa de FCSB anul trecut, Iordănescu a declarat că a plecat deoarece :patronul şi-a sorit să preia din nou controlul”. "Am venit într-o perioadă în care echipa nu funcţiona şi am făcut-o să o funcţioneze. Rezultatele nu poate să le conteste nimeni. Mai mult atât, din ce am discutat şi cu staff-ul meu, echipa începuse să lucreze şi să reacţioneze la ceea ce lucrasem în ultimul timp. Atunci când lucrurile au devenit funcţionale patronul şi-a dorit altceva, să preia din nou controlul. Asta este realitatea. Erau două variante. Să mă pun contra vântului sau al doilea scenariu, să-mi iau geanta şi să plec. Timpul va demonstra dacă am făcut bine sau nu", a precizat Edward Iordănescu.