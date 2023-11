Edoardo Colzani (ECDC): COVID nu a dispărut - este încă aici, este o boală care va rămâne

Stockholm - Trimisul special al AGERPRES, Loredana Ciobanu, transmite: Reprezentanţii Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) precizează că deşi nu mai reprezintă o ameninţare la nivel global, COVID nu a dispărut şi este o boală care continuă să cauzeze multe spitalizări şi decese în rândul populaţiei.

Expertul ECDC, dr. Edoardo Colzani, consideră că în acest moment cel mai mare pericol l-ar reprezenta neglijarea COVID-19 şi a altor infecţii respiratorii care continuă să circule, potrivit Agerpres.

"COVID continuă să circule în comunitate la nivel de îngrijire primară, este într-adevăr încă aici şi e aici să stea. (...) Cel mai mare risc este să ne complacem crezând că virusul nu mai este. COVID nu a dispărut. Bineînţeles, nu mai reprezintă o ameninţare în situaţia de urgenţă globală, dar este o boală care va rămâne, la fel ca gripa, la fel ca RSV", a declarat Edoardo Colzani.

Specialistul ECDC a menţionat că există mai multe variante ale virusului care cauzează COVID, dar că acestea se află în cercetare şi niciuna nu trebuie să reprezinte motiv de îngrijorare.Edoardo Colzani a avertizat cu privire la posibilitatea ca în viitor noi pandemii să poată apărea."Există o posibilitate ca un coronavirus, altul decât COVID, să apară. Este, fără îndoială, o posibilitate. Există o posibilitate şi pentru gripă, de asemenea, să avem un virus care ar putea cauza o pandemie, aşa cum s-a întâmplat în trecut. De asemenea, e posibil ca un alt virus, altă familie de viruşi, care nu au cauzat pandemii înainte, să provoace una. (...) Natura este întotdeauna capabilă să ne surprindă. (...) Coronaviruşii în mod clar reprezintă o îngrijorare. De fapt, în ultimii 20 de ani am văzut faimosul SARS-CoV-1, care în trecut era numit SARS şi care a cauzat un număr semnificativ de infecţii, dar din fericire nu şi o pandemie. Apoi am avut sindromul respirator din Orientul Mijlociu, care a fost cauzat de un alt coronavirus cunoscut ca MERS, care încă circulă, şi apoi am avut COVID. Deci este posibil ca un nou coronavirus să apară la om", a declarat, pentru AGERPRES, Edoardo Colzani.Medicul a menţionat că trecerea prin boală nu reprezintă o soluţie şi că oamenii nu ar trebui să-şi asume riscul infectării pe cale naturală, doar pentru că în acest mod cred că pot căpăta o imunitate puternică.Reprezentanţii ECDC au subliniat importanţa continuării vaccinării şi au dat asigurări că vaccinurile disponibile pe piaţă la acest moment oferă suficientă protecţie. Aceştia au recomandat ca cetăţenii, mai ales cei care fac parte din categorii de risc, să primească doza de vaccin împotriva COVID concomitent cu vaccinul antigripal.Referitor la riscurile vaccinurilor împotriva COVID, experţii ECDC au declarat că acestea sunt mai mici decât beneficiile.Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor organizează în perioada 8 - 9 noiembrie o serie de prezentări referitoare la problemele de sănătate publică la nivel european, printre temele abordate regăsindu-se cele legate de infecţiile respiratorii, de tuberculoză, hepatite şi infecţii cu transmitere sexuală, de bolile cauzate de ţânţari, de prevenţia şi controlul bolilor în rândul persoanelor care îşi injectează droguri sau de rezistenţa antimicrobiană.