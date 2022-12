Șeful din Donețk denunță cinismul unor pro-ruși: 'Poate fi prețul vieții cuiva'

Șeful interimar al republicii populare nerecunoscute Donețk (DNR) a cerut populației să lase descuiate uşile de la intrare în clădire și adăposturi.

"Am trecut prin centrul capitalei republicii şi am verificat starea mai multor adăposturi. Undeva sunt descuiate, altundeva sunt sub cheie. La fel şi cu ușile de la intrare în clădire. Ușile descuiate ale intrărilor și adăposturile - poate fi prețul vieții cuiva. Să luăm aceste măsuri de precauție foarte simple", a scris Puşilin, duminică, pe canalul său Telegram, atașând un videoclip din timpul acestei vizite, relatează Rador.

În ultimele săptămâni, situația din Donețk s-a tensionat: numărul de atacuri asupra orașului de către armata ucraineană a crescut, inclusiv cu utilizarea sistemelor "Grad" MLRS și a analoagelor cehe ale acestora. Doar în cursul zilei de duminică, orașul a fost lovit de trei ori cu "Grad".