Emi Martinez și-a explicat gestul grosolan făcut după primirea trofeului: 'De asta am făcut-o'

Emi Martinez a încercat să îşi explice gestul grobian făcut după ce a primit "mănuşa de aur" destinată celui mai bun portar al turneul. Campionul mondial a explicat că a fost extrem de afectat de reacţiile fanilor francezi şi nu s-a mai putut cenzura, informează Eurosport.ro.

Selecţionata Argentinei a cucerit al treilea său titlu mondial după ce a învins Franţa cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, în finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, în care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capătul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen.

Echipa Albiceleste şi-a trecut în palmares astfel al treilea său titlu mondial, după cele obţinute în 1978 şi 1986. Lionel Messi şi-a îndeplinit visul şi a reuşit să câştige Cupa Mondială, încununându-şi astfel o carieră incredibilă şi asigurându-şi astfel definitiv locul de frunte între cei mai mari fotbalişti ai planetei.

La final, argentinienii au primit, pe lângă trofeu, alte 3 distincţii individuale: MVP-ul turneului (Messi), cel mai bun tânăr jucător (Enzo Fernandez) şi cel mai bun portar (Emi Martinez). Acesta din urmă a fost protagonistul unui eveniment regretabil, folosind trofeul primit într-un scop vulgar. După ce spiritele s-au mai calmat, cel poreclit "Dibu" şi-a explicat ieşirea regretabilă.

"Am făcut-o pentru că m-au huiduit francezii. Aroganțele astea nu merg cu mine", a declarat "Dibu" Martinez, citat de as.com.

În privinţa meciului propriu-zis, Martinez a explicat că "pumele" nu şi-au pierdut capul, chiar dacă, la 2-0 în minutul 80 mulţi îi vedeau deja campioni mondiali. Mbappe a readus egalitatea în doar două minute, dar jucătorii lui Scaloni şi-au păstrat calmul şi luciditatea.

"A fost un meci în care am suferit mult, chiar dacă am deținut controlul. Ei au revenit și au pus presiune. Naționala noastră este predestinată să sufere. Am visat de mic la acest trofeu. Nu am cuvinte să pot descrie ce simt acum.

Am fost foarte calm la începutul seriei de penalty-uri, le-am zis și colegilor să rămână concentrați. Dedic această victorie familie mele. Au trecut prin multe, eu provin dintr-o regiune extrem de umilă. Am plecat de mic în Anglia pentru a-mi face un rost. Victoria asta înseamnă totul!", a mai spus goalkeeperul argentinian.