'Engleză' de Zalău - Șeful DNA, cu interpretul după el la vizita în SUA (Video)

Cu prilejul Zilei Internaţionale Anticorupţie (9 decembrie), procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Crin Bologa, a efectuat o vizită la Washington, în perioada 8-9 decembrie 2022, la iniţiativa Ambasadei României în SUA.

Cu această ocazie, procurorul şef al DNA a participat la o discuţie privind eforturile şi experienţa României în organizarea luptei anticorupţie şi consolidarea statului de drept. Evenimentul intitulat „Romania’s Democracy Agenda: Fighting Corruption, Strengthening the Rule of Law” are loc la invitaţia prestigiosului Institut Hudson din capitala americană.

Întregistrarea video a dezbaterii scoate însă la iveală o realitate neplăcută: procurorul-șef al DNA nu cunoaște limba engleză, astfel că a avut nevoie de un interpret. Spre deosebire de Bologa, expertul anticorupție Laura Ștefan a vorbit în limba engleză la dezbaterea organizată la Washingon.

Nici Laura Codruța Kovesi nu știa engleză înainte de a ajunge șefa EPPO, însă în interviurile recente aceasta a arătat că a învățat să stăpânească limba lui Shakespeare.

Mandatul de 3 ani al lui Crin Bologa la DNA expiră în februarie 2023. Ajuns în fruntea anticorupției din calitatea de procuror obscur în Sălaj, Bologa speră la un nou mandat de șef DNA, însă ministrul Cătălin Predoiu ezită deocamdată să-i facă o evaluare publică.