Episcopul Huşilor, deranjat că numele său ar fi apărut fără acordul său pe un volum: 'Acrediteză o abordare cu accente de partizanat politic sau ideologic'

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au atras atenţia, marţi, cu privire la faptul că numele episcopului Ignatie a fost folosit fără acordul acestuia pe coperta unei cărţi intitulate "Trecerea la prostocraţie", arată Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă publicat pe pagina Episcopiei Huşilor, reprezentanţii instituţiei au precizat că volumul semnat "Cotidianul" are pe o copertă fotografia preşedintelui Klaus Iohannis, care apare alături de mai mulţi lideri politici, iar pe ultima copertă o serie de autori ai unor texte incluse în lucrare, printre care şi cel al episcopului Huşilor, Ignatie.

"Precizăm public faptul că numele Părintelui Episcop Ignatie a fost inclus absolut fără acordul său, la fel şi posibilul articol sau material care s-ar regăsi în acea lucrare. Faptul că Episcopul Huşilor are în spaţiul public diferite luări de poziţie pe anumite subiecte de actualitate nu presupune, implicit, că autorul îşi doreşte ca acestea, rupte din contextul alcătuirii lor, să fie incluse şi asociate unui demers jurnalistic sau editorial care să acrediteze o abordare cu accente de partizanat politic sau ideologic. Prin urmare, ne delimităm de orice fel de tentativă de asociere a persoanei Episcopului Ignatie al Huşilor şi a punctelor sale de vedere exprimate în diferite situaţii şi justificate la vremea apariţiei lor cu acţiuni de tipul celei prezentate", precizează sursa citată.

Reprezentanţii Episcopiei au solicitat retragerea numelui episcopului Ignatie şi a materialului pus în dreptul său, calificând acţiunea celor care au publicat respectivul volum drept "piraterie editorială".

Volumul „Trecerea la prostocrație“ a apărut recent. Această carte este, în fapt, o culegere de articole, publicate în ziarul Cotidianul, dar și pe site-ul cotidianul. Textele, adunate într-o antologie, arată că jurnaliștii cotidianul.ro și colaboratorii publicației noastre și-au făcut datoria. „Noi ne am făcut datoria! Am încercat să spunem pericolele care ne pasc, abuzurile, derapajele care se produc în societate. Netul se duce, se șterge, dispare. Am tipărit o carte în speranța că oamenii care vor să rețină semnalele noastre, care vor să le aibă ca probă, și noi, ca și conștiință, ca jurnaliști, că ne-am făcut datoria. AM vrut să scoatem această carte ca să se vadă că noi am zis. Domnule, că nu-i privește, că nu vor, că o să ne bată, …O să facă pe dracul. Noi ne-am făcut datoria spunându-le oamenilor ce li se întâmplă, ce-i paște, care sunt pericolele care planează asupra societății democratice și asupra libertăților“, a declarat Cornel Nistorescu, directorul cotidianul.ro.

Printre autori se numără Radu Călin Marga, Călin Marchievici, Grigore L Culianu, Sergiu Miat, Andrei Marga, Cornel Nistorescu.