Erdogan amenință cu ieșirea din NATO: AVERTISMENT pentru Donald Trump

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat că Statele Unite vor pierde un aliat puternic şi sincer dacă nu îşi schimbă atitudinea faţă de ţara sa, a transmis duminică televiziunea Haberturk, preluată de AFP şi Reuters.

Turcia ar putea solicita un arbitraj internaţional dacă Statele Unite blochează vânzarea de avioane de luptă F-35 pentru forţele aeriene turce, a afirmat preşedintele.



Erdogan a susţinut că nu va ceda ameninţărilor preşedintelui SUA, Donald Trump, cu sancţiuni împotriva Turciei în cazul în care autorităţile de la Ankara nu îl eliberează pe pastorul american Andrew Brunson. Pe de altă parte, Erdogan a dezvăluit că Turcia a cerut ajutorul Statelor Unite pentru repatrierea cetăţeanului turc Ebru Ozkan, închis în Israel.



Brunson a fost mutat săptămâna aceasta din închisoare în arest la domiciliu, după un an şi nouă luni de detenţie. El a lucrat în Turcia 20 de ani înainte de a fi acuzat că a sprijinit grupul care a organizat puciul eşuat din 2016 şi că susţine Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Pastorul respinge aceste acuzaţii, în urma cărora ar putea fi condamnat la 35 de ani de închisoare. Situaţia sa a fost discutată sâmbătă de secretarul de stat american, Mike Pompeo, cu ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu.