Eugen Tomac: Negocierile privind aderarea Republicii Moldova la UE ar trebui sa inceapa inaintea alegerilor europarlamentare

Negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar trebui sa inceapa inaintea alegerilor europarlamentare din iunie. Afirmatia a fost facuta de eurodeputatul Eugen Tomac, in timp ce fostul premier roman, Ludovic Orban, spune ca usa este larg deschisa, dar trebuie indeplinite toate conditiile. Declaratiile oficialilor au fost facute in cadrul evenimentului de lansare a Aliantei Dreapta Unita din Romania in campania pentru alegerile europarlamentare, conform Pro Tv Chisinau.

Eugen TOMAC, EUROPARLAMENTAR: “Eu cred ca Republica Moldova este pregatita de negocieri, imi doresc foarte mult ca lucrurile sa inceapa cat mai rapid. Moldova are nevoie de pastrarea acestei dinamici care a existat in ultima perioada.”

Romania va sustine in continuare integrarea Republicii Moldova la UE, a declarat Eugen Tomac.

Eugen TOMAC, EUROPARLAMENTAR: Faptul ca am venit astazi la Chisinau este pentru a intari acest mesaj foarte clar ca noi ramanem pe pozitii, la Bruxelles vom tine steagul sus pentru ca Moldova are nevoie in fiecare zi de parteneri care in orice circumstante insista ca dosarul Republicii Moldova sa nu ajunga intr-o zona tehnica, ci sa ramana ca prioritate politica pe agenda UE.”

Iar fostul premier roman, Ludovic Orban, spune ca parcursul european al tarii noastre este mult mai dinamic decat a fost in cazul altor state, dar Republica Moldova trebuie sa indeplineasca toate conditiile impuse.

Ludovic ORBAN, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: “Presedintele Republicii Moldova si guvernul pregatesc dosarele cu meticulozitate si cu foarte multa seriozitate. Romania sustine parcursul european al Republicii Moldova, dar exista niste etape peste care nu poti sa sari si mai ales indeplinirea anumitor conditii care sunt stabilite pentru toate tarile. Trebuie sa fie foarte clar ca pentru Ucraina si pentru Republica Moldova, drumul este mai rapid si usa e mai larg deschisa decat cum a fost pentru alte tari.”

Eugen Tomac spune ca negocierile de aderare ar trebui sa inceapa inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, iar eurodeputatii romani pledeaza pentru acest lucru. Declaratiile au fost facute in cadrul lansarii la Chisinau a Aliantei Dreapta Unita din Romania, din care fac parte partidele, Uniunea Salvati Romania, Forta Dreptei si Partidul Miscarea Populara, in campania pentru alegerile europarlamentare si locale din Romania din luna iunie.

Eugen TOMAC, EUROPARLAMENTAR: “Impreuna cu echipa noastra din dreapta unita am venit astazi la Chisinau pentru a reintari angajamentul nostru pentru viitorul comun al romanilor din Republica Moldova si Romania in UE. Acesta este angajamentul nostru.”

Cele trei partide au o lista comuna de candidati la alegerile europarlamentare din iunie 2024. In total, Romania are 33 de deputati in parlamentul european.