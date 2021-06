EURO-2020 - Şevcenko: Am avut ceva emoţii cu Macedonia de Nord, dar important e că am câştigat

Selecţionerul echipei naţionalei de fotbal a Ucrainei, Andrei Şevcenko, a declarat, joi seara, după victoria cu 2-1 obţinută în faţa Macedoniei de Nord la Bucureşti, în Grupa C a EURO 2020, că a avut ceva emoţii în repriza secundă, însă importante sunt în final cele trei puncte.

"Campionatul European este o competiţie specială, în orice moment al jocului balanţa se poate schimba. În prima repriză am jucat bine, am început la fel şi repriza a doua însă adversarii au primit un penalty, au marcat şi am avut ceva emoţii. Macedonia de Nord este o echipă cu caracter, a revenit în meci şi a profitat de greşelile noastre, chiar a jucat foarte bine azi. Cred că azi noi am jucat bine în atac, important este că am marcat de două ori şi am câştigat", a afirmat Şevcenko la conferinţa de presă online de după meci.

Jucătorul ucrainean Andrei Iarmolenko a declarat că după golul marcat de Macedonia de Nord el şi colegii săi au intrat în panică deoarece au realizat că adversarii îi pot egala."Aici este un turneu final, nu sunt echipe slabe aici. La pauză am fost avertizaţi de antrenori că Macedonia de Nord va ataca mai mult pentru că nu mai avea nimic de pierdut. Lucru care s-a întâmplat... ei ne-au făcut să ne apărăm foarte mult, ne-au dat emoţii. La 2-1 am intrat un pic în panică pentru că am realizat că sunt foarte aproape de noi. Am avut toţi emoţii, însă e foarte bine că am reuşit să păstrăm scorul până la final. Le mulţumesc suporterilor ucraineni pentru susţinere, victoria din seara asta este pentru noi toţi. Putem sărbători diseară, dar de mâine trebuie să pregătim meciul cu Olanda", a spus fotbalistul echipei West Ham.La finalul conferinţei, Iarmolenko a făcut o glumă, mutând mai aproape de el sticlele de Coca-Cola şi Heineken, şi, izbucnind în râs, le-a transmis sponsorilor EURO 2020 să-l contacteze."Am văzut că Ronaldo pune sticlele de o parte... dar eu le voi pune mai aproape de mine. La fel şi pe aceasta (n.r - cea de bere Heineken). Coca Cola şi Heineken, aştept să mă contactaţi", a afirmat Iarmolenko. Gestul lui vine în contextul în care portughezul Cristiano Ronaldo a mutat sticlele de Coca-Cola pentru a nu fi filmat alături de ele în timpul unei conferinţe de presă. Ulterior, într-o altă conferinţă, francezul Paul Pogba a repetat gestul lui Ronaldo, mutând însă sticla de bere Heineken.Echipa naţională de fotbal a Ucrainei a învins formaţia Macedoniei de Nord cu scorul de 2-1 (2-0), joi, în cel de-al doilea meci găzduit de Arena Naţională din Bucureşti în Grupa C a turneului final EURO 2020. În prima partidă organizată în Capitală, la 13 iunie, Austria s-a impus cu 3-1 în faţa Macedoniei de Nord.Următoarele două partide din cadrul Campionatului European găzduite de Arena Naţională sunt: Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), în Grupa C, şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).