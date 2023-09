Europarlamentarul Dacian Cioloș, apel lansat către Comisia Europeană: 'Cereale ucrainene nu trebuie să împartă UE'

„Cereale ucrainene nu trebuie să împartă UE, mai ales. când Ucraina este încă sub asaltul brutal al Rusiei. Reiterez din nou apelul meu către Comisia Europeană și statele membre de a numi un trimis special pentru cereale ucrainene, care va media activ disputele dintre unele state membre și Kiev.

Această dispută cu privire la cereale este primul nostru test pentru construirea unei UE mai puternice care să includă Ucraina , Republica Moldova și vestul balcanic", a spus Cioloș, pe X.

1/2 Ukrainian cereals must not divide the EU, esp. when ???????? is still under Russia’s brutal assault. I once again reiterate my call to the @EU_Commission and the MSs to appoint a Special Envoy on ???????? cereals, who will actively mediate disputes between some MSs and Kyiv.