Exonia a investit recent peste 3,5 milioane de euro în retehnologizarea vechii fabricii de ambalaje plastice cu echipamente performante care o transformă în cea mai modernă capacitate de producţie la nivel european pentru fabricarea de sacoşe de hârtie prietenoase cu mediul, a afirmat luni Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

Potrivit unui comunicat al companiei, ministrul Mediului a precizat, în cadrul vizitei sale oficiale la fabrica de ambalaje Exonia din Iaşi, că această investiţie majoră este un exemplu de succes al colaborării mediului de afaceri cu organismele guvernamentale şi europene şi are potenţialul să devină unul dintre jucătorii cheie care să îşi aducă aportul decisiv în lupta cu ambalajele dăunătoare mediului."Este o onoare pentru mine să mă aflu aici, alături de un investitor român cu multă experienţă antreprenorială, pentru a evidenţia succesul unei companii româneşti remarcabile şi impactul acesteia în contextul luptei care se dă atât la nivel european cât şi naţional cu materialele cu potenţial de contaminare a mediului. Evoluţia constantă a companiei Exonia în ultimii 15 ani, dar mai ales direcţia din ultimii trei ani, o face să fie un exemplu pentru alţi antreprenori români. Exonia a investit recent peste 3,5 milioane de euro în retehnologizarea vechii fabricii de ambalaje plastice cu echipamente performante care o transformă în cea mai modernă capacitate de producţie la nivel european pentru fabricarea de sacoşe de hârtie prietenoase cu mediul. Astăzi, această fabrică asigură locuri de muncă bine plătite şi condiţii de lucru excelente pentru tehnicieni extraordinari, care trebuie să fie foarte mândri de rezultatul muncii lor", a precizat ministrul Alexe.Tiberiu Stoian, fondatorul şi directorul general al companiei Exonia a vorbit despre evoluţia înregistrată de fabrică în special în ultimele luni dificile ale acestui an, menţionând că va avea loc încă o rundă de angajări în vederea extinderii programului de lucru."Suntem bucuroşi să anunţăm încă o rundă de angajări în vederea extinderii programului de lucru la trei schimburi ca urmare a semnării contractelor de furnizare cu trei mari conturi europene, printre care şi compania Coca Cola. Am avut oportunitatea ca pe parcursul vizitei să am o discuţie cu domnul ministru, care a fost extrem de productivă, ocazie cu care am reafirmat faptul că suntem mulţumiţi de sprijinul pe care l-am primit din partea Guvernului României şi autorităţilor locale pentru punerea în funcţiune a fabricii în perioada stării de urgenţă. Sunt încântat şi de prognoza domnului Alexa cu privire la alocarea de fonduri pe care Guvernul o pregăteşte pentru stimularea investiţiilor în domeniul reciclării dar şi a celor pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie a ambalajelor biodegradabile. Sper ca absolut toţi membrii executivului de la Bucureşti să reuşească să conlucreze pentru punerea în aplicare a acestui tip de măsuri benefice pentru economie aşa cum sper ca toţi să îşi aplece mai des urechea la nevoile mediului de afaceri, indiferent de orientările politice pe care le au. Eu sunt exclusiv om de afaceri, fără niciun fel de apartenenţă politică, dar am înţeles de mult că mediul de afaceri nu se poate dezvolta fără susţinere guvernamentală, sau se poate dezvolta extrem de greoi şi necompetitiv", a spus Tiberiu Stoian.Fabrica de Ambalaje Exonia a fost înfiinţată în 2003, face parte din Grupul Exonia Holding, are 124 de angajaţi, circa 2.700 de clienţi şi o cifră de afaceri medie de 5 milioane de euro.Investiţia în noua capacitate de producţie Exonia de la Iaşi se derulează începând din anul 2018 prin proiectul "Crearea capacităţii avansate de producţie la Exonia Holding SRL pentru producţia de materiale imprimate personalizate inovative prin imprimare flexografică", cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020.