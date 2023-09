Explodează un nou scandal UE vs. Marea Britanie: mai multe filme de pe platformele de streaming ar putea să fie eliminate

Bruxelles-ul nu trebuie să "închidă uşa" filmului şi televiziunii britanice, au declarat deputaţii europeni, în timp ce Comisia Europeană se gândeşte să excludă Marea Britanie dintr-un sistem de cote menit să stimuleze producţiile europene pe platformele de streaming, scrie The Guardian, informează News.ro.

Pentru a opera în Europa, platformele de streaming precum Netflix, Amazon Prime şi Disney+ trebuie să se asigure că cel puţin 30% din filmele pe care le au în cataloagele lor online sunt "opere europene".:

Nu numai cele 27 de state membre ale UE, ci şi ţări precum Marea Britanie, Turcia şi Elveţia sunt incluse în această cotă. Însă, în urma ieşirii Marii Britanii din UE, Franţa este prima care cere eliminarea producţiilor britanice de pe lista din care streamerii pot alege pentru a respecta această cotă.

Cu toate acestea, într-un semn al unei diviziuni tot mai mari între cele două mari state membre, deputaţii germani par să fie în fruntea împotrivirii. "Mai ales acum, când mulţi britanici încep să recunoască faptul că Brexitul nu a fost cea mai bună idee, ar trebui să lăsăm uşile deschise, nu să le închidem", a declarat Sabine Verheyen, un europarlamentar german care prezidează Comisia pentru Cultură şi Educaţie a Parlamentului European. "În timp ce noi căutăm o cooperare strânsă cu Marea Britanie în domenii precum educaţia sau abilităţile muzicienilor de a lucra peste graniţe, nu are absolut niciun sens să avem o poziţie diferită în ceea ce priveşte filmul".

Un document de discuţii politice care a circulat la Bruxelles la începutul anului propunea că "din moment ce Marea Britanie nu mai este membru al UE, operele originare din Regatul Unit nu ar mai trebui să fie considerate europene" în sensul cotei. Aceeaşi măsură a fost luată în considerare şi pentru Elveţia, "care nu şi-a exprimat niciodată dorinţa de a face parte din UE".

Ce spune CE

Un raport al Comisiei Europene publicat în luna mai a evidenţiat ponderea disproporţionată pe cataloagele platformelor de streaming ocupată de filmele britanice şi coproducţiile britanico-americane, ceea ce a sporit îngrijorarea unor eurodeputaţi că Bruxelles-ul se gândeşte serios să deconecteze Marea Britanie.

Verheyen a avertizat că excluderea filmelor coproduse de britanici şi americani din cotele europene ar putea avea consecinţa neintenţionată de a limita capacitatea filmelor europene de a ajunge la publicul internaţional. "Dacă noi le închidem uşa, de ce nu ar trebui să ne-o închidă şi ei nouă?", a spus ea.

În pofida succesului înregistrat de filme şi seriale recente în alte limbi decât engleza, precum "Lupin", "Money Heist" şi "All Quiet on the Western Front", filmul lui Edward Berger premiat cu Oscar, raportul din luna mai al Comisiei a arătat că industria cinematografică europeană a avut o pondere mai mică decât cea pe care o are pe Netflix şi pe alte platforme de streaming.

Context

În întreaga UE, filmele şi emisiunile britanice au fost afişate în cataloagele platformelor de streaming aproape la fel de proeminent ca cele din UE27 la un loc, odată ce au fost excluse filmele "naţionale". În medie, producţiile britanice au ocupat 9% din marile platforme de streaming, aproape o treime din cota alocată operelor europene.

De asemenea, raportul a remarcat faptul că majoritatea filmelor britanice din top 100 erau de fapt coproducţii britanico-americane. Un studiu din 2022, realizat de Observatorul Audiovizual al Consiliului Europei, a arătat că filmele şi programele britanice au atras până la 30% din investiţiile streamerilor în conţinut european original în acel an, Germania şi Franţa rămânând în urmă în ceea ce priveşte capacitatea lor de a atrage fonduri.

"Industria audiovizuală europeană este în declin de zeci de ani, dar apariţia platformelor de video la cerere precum Netflix şi Amazon Prime a agravat situaţia şi a crescut ponderea filmelor şi serialelor americane", a declarat Emmanuel Maurel, europarlamentar socialist francez.

Deşi Maurel nu a cerut în mod explicit excluderea Marii Britanii din cotă, el a spus că este necesară înăsprirea criteriilor pentru coproducţiile britanico-americane. "Lucrările britanice reprezintă o treime din cota de 30% din cataloagele platformelor", a spus el. "O problemă agravată de faptul că majoritatea producţiilor britanice sunt coproducţii americane