Explozii puternice în portul ucrainean Odesa. Atac cu rachete de croazieră Kalibr asupra unor depozite de combustibil și arme (Video)

Explozii puternice în portul Odesa din sudul Ucrainei au fost raportate duminică dimineață, conform BBC. Un martor a declarat pentru Reuters că a văzut și fumul exploziilor. Ar fi fost lovite depozite de combustibil și de armament cu rachete de croazieră Kalibr.

Vezi și: Ucrainenii reclamă un adevărat masacru lângă Kiev: Sute de cadavre, civili și soldați, zac pe străzi (Video)

Corespondentul Washington Post, Isabelle Khurshudyan, care se află în Odesa, a scris pe Twitter: "Explozii puternice în centrul Odesei chiar acum. Ferestrele camerei mele de hotel tocmai s-au cutremurat. Nu este clar ce a fost".

Serhiy Bratchuk, un purtător de cuvânt al administrației militare regionale din Odesa, a îndemnat locuitorii orașului să rămână în adăposturi.

"Vom învinge. La naiba cu dușmanii!", a scris el într-o postare pe Facebook.

Multiple Strikes are being reported this morning in the Ukrainian Coastal City of Odessa, there are Claims that a Fuel Depot and a number of Military Positions near the City Center have been Struck by Russian 3M-54 Kaliber Cruise Missiles fired from over/in the Black Sea. pic.twitter.com/EhTeY80rU8