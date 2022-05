Expoziţia 'Armonizarea modală a cântecului popular românesc', se va deschide la Biblioteca Națională a României

Expoziţia "Armonizarea modală a cântecului popular românesc în creaţia corală a lui Gavriil Musicescu", dedicată împlinirii a 175 de ani de la naşterea compozitorului, se va deschide marţi, 10 mai, începând cu ora 18,00, la Biblioteca Naţională a României, conform Agerpres.

Cu acest prilej, în Atriumul bibliotecii va concerta Corul Regal condus de maestrul Răzvan Rădos, informează un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituţiei.Expoziţia cuprinde partituri din colecţia de patrimoniu a Bibliotecii Naţionale a României, imagini ale compozitorului aparţinând Cabinetului de fotografii şi scrisori ale unor mari personalităţi artistice, precum Nadia Boulanger sau Yehudi Menuhin, din Cabinetul de manuscrise al Colecţiilor Speciale.Printre partiturile expuse, se disting cele medaliate la expoziţii internaţionale, cum ar fi "1iul Concert" compus pentru Cor mixt cu aranjament de pian, medaliat la Expoziţia Universală de la Paris din 1889.În plus, în expoziţie vor fi reflectate evenimentele vremii, prin "Imnu' pentru cor mixt şi pian", compus pentru jubileul Academiei Naţionale în Iaşi, interpretat sub conducerea autorului de corurile Mitropoliei, Sf. Spiridon şi Şcolii de Meserii, la celebrarea care a avut loc pe 26 şi 27 iunie, anul 1885, sau "Fiii României", numit şi "Arme, Arme, Arme!", pe versurile lui Dimitrie Gusti, compus cu "ocasiunea prelegerei ţinute la Universitatea din Iaşi (11 septembrie 1877), pentru cumpărarea armelor, când s'au şi cântat pentru întăia dată de corul Sf. Spiridon".Pe lângă documentele de colecţii speciale, expoziţia va cuprinde şi CD-uri cu înregistrări audio ale unor mari colective corale care au în repertoriul lor lucrări compuse, aranjate sau transcrise de Gavrill Musicescu, precum: Corul Naţional de Cameră "Madrigal" sub bagheta maestrului Marin Constantin, corul "Carpe in Deum" al Seminarului Teologic "Sfântul Ioan Casian" din Tulcea, dirijat de Iulian Dumitru, corul "Gavriil Musicescu" al Filarmonicii "Moldova" din Iaşi, sub conducerea muzicală a lui Bogdan Cojocaru, Corul Ansamblului Artistic "Doina" al Armatei, trio vocal "Anatoly" sau grupul coral bărbătesc ortodox "Harisma", dirijat de Dan Văcărescu.Expoziţia va fi deschisă în spaţiul Curtea lui Dionis (parter) şi va putea fi vizitată până pe 31 decembrie.