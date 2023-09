'Farmazon' rupe tăcerea: 'Eu nu l-am denunțat pe Buzatu, toată panarama asta a ieșit de când a intrat în ascultare'

Afaceristul care i-ar fi dat geanta cu bani lui Dumitru Buzatu spune că el nu l-a denunțat pe șeful CJ Vaslui și că acesta ar fi picat accidental pe interceptările DNA.

„Toată povestea asta a plecat din anul 2021 când se făcuseră niște lucrări spun ei neconforme pe loturile 1 și 2. În momentul respectiv s-a cerut o expertiză. Eu am cerut să facă o contraexpertiză, ei nu au vrut, au spus că să o facă tot expertul care a realizat expertiza. Dar eu am văzut-o că este cam dubioasă și am spus 'Măi, omule, nu cred că e corect, dacă el a făcut o expertiză și eu fac o contraexpertiză, tot cu expertul ăsta?' (...) 'Tot tu ai dat cu capul, tot tu centrezi? Nu e corect'. Specialiștii de la Consiliu, dl director Toma și alții de acolo au spus că este normal să fac tot așa”, a afirmat Emil Savin, afaceristul poreclit „Farmazon”, într-o declarație difuzată luni de Antena 3.

„Eu am contactat avocații mei și mi-au spus că e ceva cusut cu ață albă, dacă faci chestia asta este o mită ascunsă și te duci la bulău. Atunci a fost denunțul pe care l-am făcut eu, nu l-am denunțat pe Buzatu, am denunțat expertiza respectivă. M-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA și le-am spus speța respectivă. De atunci a intrat în ascultare și prin ascultare a ieșit toată panarama asta de aici. Eu nu l-am denunțat pe Buzatu, am denunțat pe dl expert”, a adăugat omul de afaceri.

Emil Savin și Dumitru Buzatu erau prieteni apropiați, conform unui alt afacerist vasluian.

Mită în portbagaj

Preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie după ce ar fi primit 1,25 milioane de lei mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii lui Dumitru Buzatu, după ce acesta i-ar fi primit într-un restaurant.

Buzatu a fost dus la sediul DNA și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar procurorii anticorupţie au făcut percheziţii la locuinţa acestuia din comuna Ştefan cel Mare.

În sala de judecată, Buzatu a spus că este o înscenare și că nu știa că în geantă sunt 1,25 milioane de lei.

Administratorul public al județului Vaslui și directorul tehnic din CJ sunt și ei `agățați` în păienjenișul judiciar din dosarul lui Buzatu.

