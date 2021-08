FC Rapid l-a transferat pe Albert Stahl de la Astra Giurgiu

Rapid l-a transferat, luni, pe Albert Stahl, de la Astra Giurgiu, mijlocaşul semnând un contract pe trei ani, a anunţat gruparea giuleşteană.

"Mă simt foarte fericit, mi s-a împlinit un vis, acela de a ajunge la o asemenea echipă de tradiţie. Am simţit spiritul Rapidului chiar pe pielea mea, când am fost la meciul cu FCSB, iar de atunci pot spune că m-am îndrăgostit de acest spirit şi abia aştept să îl simt şi pe teren. Rapid înseamnă un club iubit, unic pentru suporterii pe care îi are şi sunt norocos că pot juca aici", a spus Albert pentru fcrapid.ro.

Născut la Arad, Albert şi-a început cariera de fotbalist la juniorii clubului UTA, echipă pentru care a şi debutat la seniori, unde a jucat între 2016 şi 2019. A urmat transferul la Astra Giurgiu, unde a jucat 47 de meciuri în două sezoane.

În startul acestei stagiuni, el a disputat în trei meciuri din Liga a II-a, pentru Astra.

În carieră, Stahl, cel care în 2018 a dat probe la marele club german Borussia Dortmund, are o finală de Cupa României, în această vară, pierdută de Astra în faţa Craiovei (2-3), mijlocaşul evoluând 67 de minute pentru giurgiuveni.