Federaţiile sportive îşi propun 13 medalii, COSR estimează doar 5-7

Federaţiile sportive naţionale au transmis în cadrul Forumului de evaluare a potenţialului olimpic al COSR, care a avut loc marţi, că îşi propun un număr de 13 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, însă Comitetul Olimpic şi Sportiv Român estimează că sportivii români vor putea cuceri între 5 şi 7 medalii, potrivit Agerpres.

Până în acest moment România a calificat 60 de sportivi la întrecerea supremă, dintre care 44 de la canotaj.

"Cei sau cele care s-au calificat la Jocurile Olimpice au liniştea necesară pentru a se pregăti pentru medaliile olimpice, şi avem până astăzi 60 de sportivi calificaţi, de la şapte discipline, şi 44 de la canotaj. În curs de calificare, cu potenţial de calificare, mai sunt 83 de sportivi. Îmi doresc ca toţi aceşti sportivi să se califice, avem două discipline pentru sporturile de echipă, polo şi handbal, care au prezentat astăzi strategia pentru Jocurile Olimpice. Îmi doresc să fim realişti şi mă bucur că majoritatea colegilor noştri au fost astăzi aproape de realitate. Sunt 10 federaţii sportive naţionale care şi-au propus ca obiectiv o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, canotajul, trei medalii, şi sunt convins că le poate lua, atletismul - o medalie, boxul - o medalie, ciclismul - o medalie, halterele - o medalie, judo - o medalie, kaiac-canoe - o medalie, lupte - o medalie, scrimă - o medalie, tenis de masă - o medalie şi tir sportiv - o medalie. Sunt 13 medalii, dar Comisia tehnică olimpică pentru sportul de performanţă, analizând micro şi macro strategia federaţiilor naţionale a estimat un total posibil de cinci-şapte medalii pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Şi de fiecare dată, Comisia tehnică pentru sporturile de performanţă a fost extrem de aproape de ceea ce a estimat pentru ediţiile anterioare ale Jocurilor Olimpice. Desigur că mi-aş dori să nu avem dreptate de data aceasta şi să ne contrazică rezultatele pe care le vom avea la Paris, dar daţi-mi voie să fiu puţin rezervat şi să dau crezare Comisiei tehnice olimpice pentru sportul de performanţă. Suntem gata să-i susţinem pe cei care s-au calificat sau care sunt încă pe drumul de obţinere a calificării, ştiţi că vă puteţi baza pe noi", a transmis Covaliu reprezentanţilor federaţiilor care au fost prezenţi la Forumul de evaluare a potenţialului olimpic al COSR, care a avut loc la Hotel Marriott.

Oficialul COSR consideră că numărul de medalii propuse de reprezentanţii federaţiilor este unul supraevaluat, personal estimând un total de 8 medalii la JO 2024.

"Dacă ţinem cont de ceea ce şi-au propus federaţiile, şi anume 13 medalii, eu cred că acest număr este supraevaluat. Comisia olimpică pentru sportul de performanţă a estimat un potenţial de cinci-şapte medalii şi eu cred că putem atinge cifra 8 la Jocurile Olimpice. Tot ceea ce va fi ca surpriză pozitivă să ne apropie de acest număr 13 pe care federaţiile precum lupte, tir sportiv, ciclism, scrimă şi le-au propus, eu îmi doresc foarte mult să se întâmple. Handbalul a venit iniţial cu o propunere de medalie, dar după o discuţie cu preşedintele federaţiei, am căzut de comun acord că în primul rând este importantă calificarea, pentru că este foarte grea, şi după aceea putem spune dacă vrem şi dacă putem să câştigăm medalii. Federaţiile îşi propun aceste medalii pentru că există o nevoie de finanţare pentru activitate", a completat Mihai Covaliu.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a dezvăluit că iniţial, la începutul Forumului de evaluare a potenţialului olimpic al COSR, federaţiile îşi propuseseră un total de 15 medalii şi 142 de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Paris.

"De azi de dimineaţă, de când am început această dezbatere, am plecat la drum cu 142 de sportivi calificaţi şi 15 medalii pe care şi le-au propus federaţiile că le vor cuceri sportivii de la acele discipline. Am dat timpul înapoi şi m-am revăzut în 2015 sau 2016, la Jocurile Olimpice de la Rio, când ne-am propus 19 medalii şi s-au cucerit patru, de fapt cinci, dar una am pierdut-o pe drum. Apoi, în 2019-2020 înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, federaţiile şi-au asumat 17 medalii şi s-au obţinut patru. La Jocurile Olimpice de la Rio au punctat patru federaţii olimpice, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, doar două. Şi răspunsul a fost 'ne asumăm'. Ne asumăm o dată, ne asumăm de două ori, probabil că ne vom asuma şi a treia oară, dar eu am rugămintea să privim realitatea zilelor noastre, să fim corecţi noi cu noi, să fim realişti şi trebuie să găsim soluţii să ieşim din această situaţie onorabil. Îmi doresc ca aceste 13 medalii, pentru că s-au mai răzgândit între timp unii şefi de federaţii, să fie cucerite şi în realitate, să ne bucurăm de succesul sportivilor noştri. Să nu aud anul viitor că asta este, ne asumăm, pentru că ar fi a treia ediţie în care ne asumăm şi nu reuşim să ne apropiem de podiumul olimpic", le-a transmis Lipă reprezentanţilor federaţiilor.

Ea consideră că obiectivele stabilite de federaţii nu sunt realizabile şi a cerut încă o dată ca sportivii cu şanse mari de obţinere a medaliilor să beneficieze de sprijin total.

"Asumarea nu îşi are rostul de vreme ce ştiai de la început că nu poţi realiza. O medalie olimpică este foarte greu de cucerit şi atâta timp cât potenţialul sportivilor în cei patru ani de zile nu se regăseşte în zona asta de podium, de medalii, cu siguranţă că este foarte greu să obţii o medalie olimpică. Da, mai sunt şi excepţii, dar nu toate medaliile pot fi excepţii. Trebuie să fim corecţi unii cu alţii şi să ajutăm disciplinele care într-adevăr au potenţial în cucerirea de medalii. Trebuie să ne unim forţele şi să facem tot posibilul ca acei sportivi care au demonstrat că sunt în stare să cucerească medalii să aibă parte de tot ce are nevoie sportul de performanţă. Din punctul meu de vedere, obiectivul stabilit de federaţii nu este realizabil. Previziunile Comitetului Olimpic vorbesc despre şapte medalii şi cu o excepţie, să fie opt medalii, dar totuşi federaţiile şi-au asumat 13 medalii. Doamne ajută, îmi doresc să nu am dreptate", a mai spus Elisabeta Lipă.

La ultima ediţie a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, România a încheiat întrecerea supremă cu patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari).