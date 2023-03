Filmul horror `Scream VI`a devansat `Creed III` în box office-ul nord-american: încasări de 44,5 milioane de dolari în primul weekend

Terifiantul "Scream VI" a băgat spaima în "Creed III" şi a preluat conducerea în box office-ul nord-american, cu încasări de 44,5 milioane de dolari în primul weekend în cinematografe, potrivit estimărilor făcute duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Cel de-al şaselea episod al celebrei serii de filme de groază a realizat cel mai bun start din istoria acestei francize a studiourilor Paramount de la lansarea sa, în 1996, conform acestor estimări ale încasărilor înregistrate de vineri până duminică în sălile de cinema din Statele Unite şi Canada, conform Agerpres.

La vremea respectivă, filmul lui Wes Craven, decedat în 2015, a adus un suflu nou genului printr-un amestec de groază şi autoironie, o reţetă pe care "Scream" se bazează şi acum.În acest al şaselea episod, în care înfricoşătorul "Ghostface'" se află de data aceasta la New York, o regăsim pe actriţa fetiş a seriei, Courteney Cox, dar şi pe vedeta serialului "Wednesday", Jenna Ortega.Pe locul al doilea, în coborâre un loc, regăsim "Creed III", al nouălea film din saga inspirată de lumea boxului "Rocky" şi primul fără Sylvester Stallone, cu încasări de 27,2 milioane de dolari."Creed III" urmăreşte în continuare povestea lui Adonis Creed - fiul lui Apollo - care îşi reia activitatea sportivă pentru o confruntare mult aşteptată cu un vechi prieten. Acesta este primul film regizat de Michael B. Jordan, care interpretează şi rolul principal.Pe locul al treilea, noul thriller ştiinţifico-fantastic al studiourilor Sony, "65", cu Adam Driver în rolul principal, a obţinut încasări de 12,3 milioane de dolari.Locul al patrulea revine peliculei "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", o producţie Marvel, avându-i în distribuţie pe Jonathan Majors, Paul Rudd şi Evangeline Lilly.Ea este urmată pe locul al cincilea de "Cocaine Bear", o comedie produsă de studioul Universal, cu încasări de 6,2 milioane de dolari. Pelicula se inspiră dintr-un eveniment din 1985, când mai multe pachete cu cocaină au fost aruncate dintr-un avion de contrabandişti într-o pădure din sudul Statelor Unite şi au fost consumate ulterior de un urs negru de 80 de kilograme. În producţia cinematografică, ursul nu moare din cauza unei supradoze, ci se lansează într-o epopee ucigaşă.