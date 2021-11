Fost șef SIE, dezvăluiri incendiare - știa că Victor Ponta va pierde alegerile în 2014 și l-a avertizat: 'A fost singura dată când am avut o discuție în trei'

Teodor Meleșcanu, fost director SIE, a fost întrebat duminică de Denise Rifai, la Kanal D, dacă Victor Ponta este ofițer acoperit.

„Habar nu am Nu știu și nici nu mă interesează. Ce pot să vă spun este că într-adevăr Victor Ponta era în campania electorală atunci, în rest nu am ce să vă spun. (...) Eu, personal, am avut o discuție cu Victor Ponta și cu socrul său la Vila Lac 1 în care am spus foarte clar și deschis că nu poate să câștige alegerile, nu poate să fie ales, pentru că lucrurile stau altfel și nu se pot rezolva în alt mod. A fost singura dată când am avut o discuție în trei, am exprimat un punct de vedere, care nu era doar un punct de vedere personal, ci un punct de vedere care era rezultatul unor informații din toate părțile”, a spus Meleșcanu.

Denise Rifai: Deci dvs, ca șef SIE, ați știut ca Victor Ponta nu are cum sa câștige alegerile prezidențiale?

„Da, da. Și am spus că nu ar fi bine. El a spus că nu sunt probleme, că mergem înainte. Eu mi-am făcut datoria”, a mai spus Meleșcanu, refuzând să dea mai multe detalii despre de ce nu ar fi fost bine.