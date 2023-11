Fostul arbitru de rugby Wayne Barnes îndeamnă la sancționarea hărțuitorilor din mediile online

Proaspăt retras după ce a arbitrat finala Cupei Mondiale, ultimul meci din cariera sa, Wayne Barnes a dezvăluit că el și apropiații săi au fost hărțuiți în mediul online după Cupa Mondială. Cel mai selecționat arbitru internațional a denunțat miercuri amenințările la adresa sa.

El a cerut ca autorii să fie făcuți "mai responsabili pentru acțiunile lor", precizând că el însuși a fost "afectat". La zece zile după ce a arbitrat victoria Africii de Sud cu 12-11, în fața Noii Zeelande, în finala Cupei Mondiale - ultimul meci din cariera sa - Wayne Barnes a mărturisit că a fost ținta unor insulte și amenințări pe rețelele de socializare în timpul Cupei Mondiale, potrivit mediafax.

Într-un lung interviu acordat BBC, publicat online miercuri, fostul arbitru internațional a dezvăluit că și familia sa a fost vizată. "Când oamenii fac amenințări împotriva soției și copiilor tăi, trebuie să fie trași la răspundere și pedepsiți", a spus el.

"Amenințări de violență sexuală, amenințări că vom spune că știm unde locuiești... S-a depășit limita", a răbufnit cel mai titrat oficial din istorie (111 de meciuri conduse, din 2006 până în 2023).

"Rețelele sociale sunt din ce în ce mai rele și asta este ceea ce este trist la acest sport în acest moment. Acesta nu este un caz izolat".

Englezul în vârstă de 44 de ani știe acest lucru mai bine decât oricine, după ce a fost hărțuit online anul trecut, când Springboks a fost învinsă cu 30-26 de Franța, la Marsilia. Situația a fost exacerbată de antrenorul sud-african, Rassie Erasmus, care a scris un mesaj laconic pe X (fostul Twitter).

O avalanșă de critici, insulte și amenințări cu moartea și agresiuni sexuale s-a revărsat asupra lui Wayne Barnes și a apropiaților săi. Atât de multe încât se gândea să renunțe la cariera sa.

"Bineînțeles că mi-am pus sub semnul întrebării viitorul meu ca arbitru", a declarat el pentru podcastul The Good, The Bad and The Rugby, la o lună după revărsarea de violență. "Nu a fost doar o limită care a fost depășită. Nici măcar nu mai puteai să vezi limita, atât de departe s-a mers".

"Partea împotriva căreia am luptat întotdeauna și împotriva căreia voi continua să lupt este acel moment în care acest abuz îmi va afecta familia", a declarat el pentru BBC, spunând că este pregătit să ducă această bătălie, deoarece practică avocatura în afara terenului.

"Odată cu retragerea mea, vreau să mă asigur că toate acestea sunt luate mult mai în serios. Și că oamenii vor fi făcuți mai responsabili pentru acțiunile lor. Vreau o legislație cu privire la ceea ce pot face rețelele de socializare pentru a preveni acest lucru. Și vreau, de asemenea, ca guvernele și organismele de conducere să poată analiza ce pot face la nivelul lor."

"Oamenii nu văd latura umană a arbitrajului. Ei cred că suntem bărbați sau femei care apar sâmbătă după-amiaza și le stricăm ziua. Dar noi suntem ființe umane cu familii și copii", a continuat Wayne Barnes, "complet distrus" și "devastat" de soarta rezervată compatriotului său Anthony Taylor.

În mai anul trecut, acest arbitru internațional de fotbal, însărcinat cu finala Europa League dintre Sevilla și AS Roma (1-1, 4-1 la penalty-uri), a fost molestat și insultat după meci pe aeroportul din Budapesta.

"Puteam să fiu eu și familia mea după un meci", a declarat el. "În astfel de momente te întrebi de ce faci asta".