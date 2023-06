Fostul bodyguard al lui Putin ar putea să-l înlocuiască pe Șoigu în fruntea ministerului rus al Apărării (surse)

Sursele menționate spun că el a fost cel care a rezolvat neoficial conflictul cu șeful Wagner, Evgheni Prigojin.

Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și-a exprimat anterior îndoiala că subiectul remanierilor din Ministerul Apărării al Federației Ruse a fost discutat în timpul contactelor președinților Federației Ruse și Belarusului, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko, în legătură cu revolta lui Evgheni Prigojin (continuarea aici).

Russian sources say Aleksey Dyumin, former bodyguard of Putin and current governor of the Tula region, might become the new Russian defense minister replacing Shoigu. They say it was him that unofficially resolved the conflict with Prigozhin. Surovikin might become Chief of GS. pic.twitter.com/jspX6bAk22