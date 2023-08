Fostul CEO-ul FTX, condamnat la închisoare. Judecătorul i-a refuzat cauțiunea: Doar pentru că a fost mai subtil decât un mafiot nu înseamnă că este în regulă

Potrivit rapoartelor persoanelor prezente la o audiere din 11 august la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, judecătorul Lewis Kaplan a ordonat revocarea cauțiunii lui Bankman-Fried, sugerând că acesta va fi ținut în închisoare până la sfârșitul celor două procese ale sale. pentru fraudă legată de activitățile sale la FTX. Procurorii au făcut presiuni pentru revocarea cauțiunii de 250 de milioane de dolari a lui Bankman-Fried, care l-a ținut în afara arestului de la acuzarea sa în decembrie 2022, conform cointelegraph.com.

Kaplan a spus că interviurile lui Bankman-Fried cu reporterii New York Times au dus la schimbul de informații cu intenția probabilă de a „răni și speria” fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, fosta lui colegă și prietenă. Echipa juridică a lui Bankman-Fried a confirmat că acesta le-a furnizat reporterilor o parte din informațiile publicate, ceea ce l-a determinat pe Kaplan să impună o ordonanță pentru a împiedica declarațiile extrajudiciare legate de dosarul penal.

SBF just arrived to court - a judge could send him to jail this afternoon over witness tampering. Here’s a primer ahead of the hearing: https://t.co/7xA205agrD w/ @DawnGiel https://t.co/tb29du8WGY pic.twitter.com/shdjrbPeTG