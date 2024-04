Fostul șef al USR Timiș candidează independent la Primăria Timișoara! Fritz a explodat cu acuzații!

E scandal cum nu a fost niciodată în USR Timiș, unde Cristian Alin Moș, fostul șef al filialei județene candidează la Primăria Timișoara ca independent! Moș e vicepreședinte USR al CJ Timiș, însă, nemulțumit de alianța USR-Forța Dreptei - PMP, a decis că va candida independent contra lui Dominic Fritz!

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Cristian Moş, unul dintre fondatorii filialei judeţene a USR, şi-a anunţat, joi, candidatura, ca independent la funcţia de primar al municipiului Timişoara.

În alegerile locale din 2020, el a candidat din partea USR, dar acum, în urma protocolului dintre USR şi Forţa Dreptei, Alin Moş nu s-a mai regăsit pe vreo poziţie pe listele întocmite de USR Timiş, deşi şi-a dorit să continue un nou mandat în această funcţie.

"Tocmai pentru că sunt acelaşi om din 2016 care a ieşit în stradă la proteste şi cel care în 2019 şi 2020 se lua la trântă cu PSD şi mai ales pentru că sunt un om liber şi nu am nimic de pierdut, am decis să îmi asum astăzi lupta pentru Primăria Timişoara. Timişorenii merită un om muncitor, merită sa fie reprezentaţi de un om cu coloana vertebrală, nu de un proiect de marketing sau de un showman. Am o putere de muncă fantastică. (...). Am demonstrat asta când am construit filiale (USR n.red.), când am coordonat şi câştigat campanii electorale, dar şi atunci când am construit echipe în administraţia judeţeană şi am implementat proiecte vitale pentru Timiş în timp record. Pot şi vreau", afirmă Cristian Moş, într-o postare pe Facebook.

Dominic Fritz a explodat cu acuzații

“Suntem convinși că foarte puțini timișoreni sunt interesați de jocurile de gleznă ale unor combinatori politici. Cristian Moș nu are nicio soluție pentru Timișoara. Nu prezintă idei cum să apere interesele orașului. Știe și el că nu va câștiga Primăria Timișoara. Singura lui misiune este să saboteze proiectul de continuitate europeană reprezentat de echipa mea și Alianța Timișoara Unită. Cine l-a trimis în această misiune?

Cristian Moș nu și-a dat demisia din USR, ceea ce face candidatura sa nu doar nestatutară, ci și imorală. De asemenea, Cristian Moș nu a demisionat nici din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, poziție pe care o ocupă din partea USR și în urma acordului politice de colaborare cu Alin Nica, încheiat în 2020.

Cu alte cuvinte, Cristian Moș se ține cu dinții de funcțiile obținute în baza voturilor câștigate de USR la alegerile din 2020. Se comportă ca vechii politicieni pentru care funcția este mai importantă decât conștiința. De asemenea, Moș minte cu privire la nemulțumirile pe care le-ar avea. În realitate a fost șantajat sau sedus de tandemul PSD-Robu.

Decizia de a candida împotriva mea la alegerile locale din 9 iunie îl transformă într-un iepure electoral al echipei PSD-Robu. Am convingerea că alegătorii nu se vor lăsa păcăliți de manevrele disperate ale acestei echipe. O intrare în cursă în ultima clipă a unui candidat nepregătit arată un dispreț extraordinar pentru ambițiile timișorenilor.

Avem încredere că timișorenii caută răspunsuri reale la provocările orașului. Trebuie să continuăm să ducem înainte orașul în direcția corectă: reguli, nu privilegii, o primărie în slujba cetățenilor și un oraș care să fie un pol regional de inovare și dezvoltare.”