Foto-Video | Bombardamente la Kiev: Explozie puternică lângă un bloc de 10 etaje, mai mulți civili răniți

Un obuz a explodat în afara unui bloc de apartamente din Kiev, rănind cinci persoane, a declarat primarul Klitschko duminică. Este cel mai recent bombardament în timp ce forțele ruse încearcă să încercuiască capitala Ucrainei.

Clădirea cu zece etaje din districtul Sviatoshyn, din nord-vestul orașului, a fost grav avariată, cu toate ferestrele sparte și cu urme de arsuri de la un incendiu izbucnit ulterior exploziei, au transmis jurnaliștii AFP de la fața locului.

Pompierii au condus la o ambulanță o femeie în vârstă și un bărbat dezorientat, cu răni faciale. Două mașini arse zăceau în curtea acoperită cu moloz, care găzduiește și un loc de joacă.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat pe Telegram că „atacurile aeriene ale inamicului” au rănit cinci persoane, dintre care două au fost transportate la spital.

„A fost noroc” că nu au fost mai multe victime, a declarat pentru AFP Sviatlana Vodolaga, purtătoarea de cuvânt a serviciului de stat de urgență, adăugând că șase persoane au fost salvate din bloc.

O grădiniță a fost și ea avariată, dar era goală în acel moment.

„Sora mea era pe balcon când s-a întâmplat, aproape că a fost ucisă”, a spus Anna, în vârstă de 30 de ani, o locuitoare a blocului care a cerut să fie identificată după prenumele ei.

„Vă rog, NATO, închideți cerurile. Îl urăsc pe Putin”, a adăugat ea referindu-se la președintele rus Vladimir Putin.

Kievul a fost lovit de o serie de bombardamente izolate asupra blocurilor în ultima săptămână, ucigând în total cel puțin șapte persoane și lăsând o clădire în flăcări.

Asaltul Rusiei asupra Kievului a stagnat în mare măsură. Forțele Moscovei se angajează în lupte sporadice în nord-vest și est, dar abia s-au mișcat de două săptămâni.

⚡️ Another missile strike on the Sviatoshyn district in Kyiv. Parts of a projectile hit the yard of a ten-storey residential building, causing a fire. According to mayor Klitschko, 5 people were injured. #StopRussia



Photos: @SESU_UA pic.twitter.com/Eo3njtXI7w