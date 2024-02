FOTO-VIDEO | Protest al fermierilor în fața Parlamentului European de la Strasbourg: 'De ajuns!'

Au fost implementate măsuri de securitate extraordinare pentru a împiedica accesul la cei 500 de fermieri adunați. Fermierii au sosit la fața locului cu tractoare, creând cozi lungi în timp ce se îndreptau spre clădirea Parlamentului European. Forțele de poliție locale au fost trimise pentru a menține ordinea și a se asigura că protestul nu escaladează și mai mult. A fost instituită o securitate sporită în toată zona, în timp ce protestatarii purtau steaguri și pancarte, cerând ca preocupările lor să fie abordate.

Punctul central al disputei se află în proiectul legislativ propus de Comisia Europeană în iunie 2022. Propunerea urmărea să reducă la jumătate utilizarea și riscurile legate de substanțele chimice de protecție a plantelor în întreaga UE până în 2030, comparativ cu nivelurile înregistrate între 2015 și 2017. Cu toate acestea, proiectul de lege s-a confruntat cu o opoziție puternică în cadrul Parlamentului European și a declanșat numeroase proteste ale fermierilor.

Președinta von der Leyen a abordat această problemă în timpul discursului său de astăzi, recunoscând natura controversată a legislației. Ea și-a anunțat propunerea de a retrage proiectul de lege, care a devenit un simbol al divizării în cadrul UE. Negocierile dintre statele membre au ajuns într-un impas, ceea ce a dus în cele din urmă la respingerea legislației de către Parlamentul European la sfârșitul lunii noiembrie.

Proiectul de legislație privind pesticidele a fost o piatră de temelie a Pactului verde european, care urmărea să facă progrese semnificative în ceea ce privește sustenabilitatea mediului. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi un punct de discordie între deputații europeni și comunitățile agricole, care consideră că ar putea avea un impact negativ asupra mijloacelor lor de trai și a producției alimentare.

Ca răspuns la protestele în curs de desfășurare, președinta von der Leyen și-a exprimat angajamentul de a lucra îndeaproape cu fermierii și cu părțile interesate relevante pentru a găsi o abordare echilibrată care să asigure atât sustenabilitatea mediului, cât și bunăstarea agriculturii europene.

Fermierii spanioli au blocat marți traficul pe unele dintre principalele autostrăzi ale țării, alăturându-se agricultorilor din alte țări europene care protestează împotriva costurilor ridicate, a birocrației și a concurenței din partea țărilor din afara UE.

"Cu diferite nuanțe, în întreaga Uniune Europeană avem aceleași probleme", a declarat Donaciano Dujo, vicepreședinte al ASAJA, una dintre cele mai mari asociații de fermieri din Spania.

ASAJA și alte asociații au chemat la proteste începând de joi, dar mulți fermieri au ieșit marți pe șosele cu tractoarele lor, îngreunând traficul în toată țara, de la Sevilla și Granada, în sud, până la Girona, în apropiere de granița cu Franța, au declarat autoritățile rutiere.

La fel ca fermierii din Franța, Belgia, Italia și cei spanioli se plâng de birocrația europeană și de creșterea costurilor. În ultimele zile, unele proteste din Franța și Belgia au degenerat în ciocniri cu poliția.

Sute de agricultori au manifestat în Olanda, blocând autostrăzi şi aprinzând focuri, potrivit poliţiei şi presei olandeze.

”Focuri au fost aprinse. s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circulă pe autostradă” luni seara, descrie pe X poliţia din regiunea Gelderland (centru), care anunţă că ”s-au luat măsuri”.

???? ???????????????? ???? ⚠️: The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway in Veenendaal. #FarmersProtest2024#Netherland pic.twitter.com/opYtTJS3S6