Franța și Coreea de Sud au blocat o afacere super bănoasă a SUA: Reactoarele care înlocuiesc cărbunele rămân utopie

O nouă generaţie de mici reactoare modulare americane a stârnit interesul municipalităţilor şi politicienilor, chir şi în Europa, însă drumul până la comercializare şi exploatare este încă presărat cu numeroase obstacole de reglementare şi financiare, informează AFP. Cu prilejul unei audieri care a avut loc în urmă cu câteva zile în Congres, secretarul SUA pentru Energie Jennifer M. Granholm, a reafirmat "importanţa energiei nucleare" în oferta de electricitate a SUA în următorii ani. În absenţa unui nou proiect de centrală nucleară tradiţională şi a îmbătrânirii parcului existent, viitorul industriei se bazează pe micile reactoare din noua generaţie, aşa-numitele SMR (small modular reactors).

Reactoarele care vor înlocui centralele pe cărbune

"Am vorbit cu numeroşi directori de regii publice şi mulţi spun că vor să construiască SMR-uri şi nu mari reactoare", explică William Freebairn, analist la S&P Global. Potrivit acestuia, în multe cazuri este vorba de înlocuirea centralelor pe cărbune din regiuni izolate unde "posibilitatea de a instala un reactor clasic este foarte limitată". Mai multe companii americane dezvoltă în prezent propriul lor SMR, mai ieftin decât un reactor nuclear clasic şi, a priori, cu un interval de construcţie mai scurt şi cu un consum de combustibil mai mic, deci cu mai puţine deşeuri nucleare. Însă până acum doar un singur model de SMR, cel dezvoltat de start-up-ul NuScale, a fost validat de Comisia de reglementare a activităţilor din domeniul nuclear (NRC) din SUA, în luna ianuarie a anului trecut, la şase ani de la depunerea cererii de validare.

"Celelalte ţări din lume care sunt interesate de energia nucleară se uită la ceea ce se întâmplă în SUA şi sunt gata să facă comenzi după ce NRC emite autorizaţia", subliniază Bahram Nassersharif, directorul programului de inginerie nucleară de la Universitatea din Rhode Island. Cu sediul la Portland (Oregon), NuScale miza iniţial pe punerea în serviciu a primului său reactor de tip SMR, cu o capacitate de 77 Megawaţi, faţă de aproximativ 1.000 de Megawaţi pentru un reactor standard, în anul 2026 la Idaho Falls (statul Idaho din nord-vestul SUA), însă NuScale a fost nevoită să amâne această dată pentru 2030. Însă timpul se scurge pentru NuScale deoarece concurenţii americani, dar şi din alte ţări, precum Franţa sau Coreea de Sud, lucrează la propriile SMR-uri.

În prezent la nivel mondial există în dezvoltare 70 până la 80 de proiecte de SMR. În plus, factura pentru centrala NuScale a fost revizuită în sus cu 75%, până la 9,3 miliarde de dolari, din care 4,2 miliarde de dolari vor fi preluate de diferite entităţi publice. Grupul de municipalităţi, botezat UAMPS, care are contract cu firma NuScale a pierdut o parte din membri şi este imperativ necesar ca până la finele acestui an să se angajeze să preia o anumită cantitate de energie produsă la viitoarea centrală, în caz contrar proiectul riscând să fie anulat. Spre deosebire de NuScale, un alt start-up american Safe Nuclear Corporation (USNC), care vrea să pună în serviciu primul său reactor în 2027 la Champagne (statul Illinois), a ales o abordare de reglementare care îi permite să obţină omologarea pentru diferitele componente ale instalaţiei sale pe parcurs ce sunt construite, în locul unei validări apriori pentru întregul proiect.

Pe termen lung, USNC vrea să propună reactoare compuse din elemente standardizate, care ar putea fi construite în uzină şi apoi transportate pe şantier, ceea ce ar reduce considerabil costurile şi întârzierile, explică Daniel Stout, directorul acestei firme cu sediul la Seattle (statul Washington). Noii actori americani din sectorul energiei nucleare îşi prezintă SMR-urile drept mai puţin expuse riscurilor de accident grav şi iradiere sau contaminare, graţie taliei lor reduse şi tehnologiilor folosite, care exclude în special topirea miezului reactorului. "Accidentele majore dar şi incidentele minore au permis tragerea a numeroase învăţăminte, şi aceste lecţii au fost încorporate în noile modele" susţine Baham Nassersharif, potrivit căruia "noile reactoare sunt, pe ansamblu, mult mai sigure decât cele din generaţia precedentă". La începutul anului, americanii de la NuScale Power şi compania românească RoPower Nuclear (RoPower), deţinută în cote egale de Nuclearelectrica şi Nova Power & Gas, anunţă semnarea contractului pentru lucrările de Front-End Engineering and Design (FEED), ce marchează un pas important spre implementarea unei centrale electrice NuScale VOYGR cu reactoare modulare mici (SMR) în România. Contractul a fost parafat în data de 28 decembrie 2022, iar lucrările FEED pe care le va demara NuScale vor defini caracteristicile principalele şi specifice de amplasament pentru o centrală VOYGR-6 SMR care ar putea fi dezvoltată pe amplasamentul centralei electrice Doiceşti.