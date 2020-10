George Enescu, în imagini rare la Who is Romania

Marele compozitor, violonist şi dirijor român George Enescu va fi prezentat, vineri, de istoricul Tessa Dunlop, în cel de-al treilea episod al seriei "Who is Romania/ Cine este România", notează News.ro.

Viaţa de poveste a celui considerat "cel mai important fenomen muzical de după Mozart", imagini de epocă şi filmări din perioada Primului Război Mondial sunt incluse în cel de-al treilea episod "Who is Romania / Cine este România", dedicat lui George Enescu.

De asemenea, relaţia apropiată a marelui compozitor român cu Familia Regală a României, activitatea artistică şi filmări cu singura sa operă, "Oedip", pe un libret de Edmond Fleg, lansată în martie 1936 la Paris şi prezentată la Royal Opera House din Londra în 2016, sunt dezvăluite în producţia video ce va fi difuzată vineri pe mai multe pagini oficiale din reţeaua de socializare Facebook.

Realizat de Storytailors, după un text scris şi prezentat de Tessa Dunlop, doctor în istorie şi personalitate media britanică, episodul poate fi urmărit vineri, la ora 14.00 (ora României), pe pagina oficială de Facebook a reprezentanţei ICR la Londra, fiind difuzat simultan şi pe reţelele de socializare ale London Philharmonic Orchestra şi ale Festivalului „George Enescu”.

În cadrul proiectului iniţiat de reprezentanţa ICR la Londra, "Who is Romania", au fost evocaţi până acum Ştefan cel Mare şi Regina Maria a României.

Primele două episoade au înregistrat peste 200.000 de vizualizări şi au fost preluate, între altele, de Clarence House - The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, Daily Mail, BBC Kent, Royalty TV, History Hit.

ICR Londra continuă să prezinte publicului internaţional personalităţi româneşti cu destine remarcabile prin seria unică de filme destinate platformelor social-media, cu scopul de a promova cultura română într-o manieră inovatoare.