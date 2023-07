Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Marcel Ciolacu: A dat ordinul! Nu credeam că este atât de puternic

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, l-a sunat pe Marcel Ciolacu, premierul României, pentru a-i spune că în ciuda ordinului pe care l-a dat, cei de la CSA Steaua încearcă tot felul de șicane pentru ca FCSB să nu joace în Ghencea. Becali a spus că a primit, din anturajul premierului, garanția că această problemă se va rezolva și l-a lăudat pe Ciolacu spunând că este primul lider politic din ultimii 30 de ani care ”este bărbat”.

”Eu am încercat. Data trecută, cineva mi-a dat numărul de telefon și mi-a spus: «Domnu’ Becali, are atâtea pe cap acum…». A dat telefon și a spus: «Domn’e, se va rezolva problema. Ce a promis, a promis». Zic: «A promis și omul se ține de cuvânt, dar trebuie să știe că oamenii care vor să respecte ordinul dat, bagă șicane» adică domn’e, execut ordinul, dar bagă șicane… Și am zis să îl informez, să îi spun lucrurile astea.

Știți că nu sunt genul de om care să lingușească pe cineva, dar am spus eu că o să vină odată cineva în România la putere care o să pună piciorul în prag, bărbat. Eu nu am crezut că Ciolacu poate să aibă atâta putere, să fie… Este primul conducător al României care are bărbăție și putere. A venit și a zis: ordin, FCSB joacă în Ghencea! Primul bărbat din România, după 30 de ani. Și atunci, mie îmi place de el. Un om adevărat!”, a spus Gigi Becali, la ProSport Live.