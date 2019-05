Gigi Becali i-a făcut o ofertă lui Alexandru Paşcanu - Așteptăm un răspuns de la el

Gigi Becali (60 de ani) vrea să-l transfere la FCSB pe Alexandru Paşcanu (20 de ani), unul din cei mai buni fotbalişti ai naţionalei U21 a României, şi l-a contactat deja pe apărătorul englezilor de la Leicester City, potrivit mediafax.

Contractul fundaşului român cu "Vulpile" expiră în curând, iar omul cu banii de la FCSB vrea să profite şi să-l transfere liber de contract.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit o discuţie pe care a avut-o deja cu Paşcanu. Românul joacă pentru echipa sub 23 de ani a lui Leicester City şi nu a apucat să debuteze la echipa mare a lui Leicester sau să joace vreun meci la seniori. Alexandru Paşcanu a fost juniorul anului 2016 în academia englezilor de la Leicester City.

”Am vorbit cu Paşcanu. El ar veni liber de contract, încă nu ne-a dat un răspuns. Aşteptăm un răspuns de la el. Alţi fundaşi nu mai iau că avem. Îl avem pe Momcilovic, îl avem pe Filip, care pot juca acolo”, a spus Becali pentru Digi Sport.

Alex Paşcanu a vorbit recent despre situaţia sa, dar a spus că nu a fost contactat de nimeni de la FCSB. Totuşi, fundaşul are ofertă de la un club România, cel mai probabil U Craiova, despre care s-a scris că l-ar vrea pe unul dintre "stâlpii" naţionalei de tineret, calificată la Euro 2019 din Italia şi San Marino. "Am văzut că s-a vorbit despre FCSB, dar sincer nu e nimic adevărat, eu nu am vorbit niciodată cu nimeni de acolo!", spunea Paşcanu în urmă cu o săptămână.