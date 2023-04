Google strânge cureaua: compania taie din serviciile oferite angajaţilor, pentru reducerea costurilor

Directorul financiar al Google, Ruth Porat, a declarat recent, într-un e-mail rar distribuit la nivel de companie, că serviciile oferite angajaţilor vor fi restrânse, în cadrul unor eforturi de reducere a costurilor pe parcursul mai multor ani, relatează CNBC.

”Acestea sunt eforturi mari, desfăşurate pe mai mulţi ani”, a spus Porat într-un e-mail de vineri intitulat: ”OKR (obiective şi rezultate cheie) la nivelul întregii noastre companii pentru economii durabile”.

Elemente ale e-mailului au fost publicate anterior de The Wall Street Journal.

În documente separate vizualizate de CNBC, Google a spus că reduce orele de fitness, capsatoarele, banda adezivă şi frecvenţa înlocuirii laptopurilor pentru angajaţi, scrie news.ro.

Unul dintre obiectivele importante ale companiei pentru 2023 este acela de ”a realiza economii durabile prin viteză şi eficienţă îmbunătăţite”. a spus Porat în e-mail.

”Toate PA şi funcţiile lucrează în acest sens”, a spus ea, referindu-se la zonele de produse.

Cele mai recente măsuri de reducere a costurilor vin în timp ce Google, parte a grupului Alphabet, continuă cea mai severă perioadă a reducerilor de costuri din cele aproape două decenii ale sale de companie publică.

Compania a declarat în ianuarie că elimină 12.000 de locuri de muncă, reprezentând aproximativ 6% din forţa de muncă, pentru a lua în considerare încetinirea creşterii vânzărilor după creşterea record a numărului de angajaţi.

Tăierile au apărut şi în alte moduri. Compania a refuzat să plătească restul concediilor de maternitate şi medicale ale angajaţilor disponibilizaţi, a raportat anterior CNBC.

În e-mailul ei recent, Porat a spus că disponibilizările au fost ”cele mai grele decizii pe care a trebuit să le luăm”.

”Această activitate este deosebit de importantă din cauza creşterii noastre recente, a mediului economic provocator şi a oportunităţilor noastre incredibile de investiţii pentru a promova tehnologia, în special în AI”, a spus e-mailul lui Porat.

Porat a făcut referire la anul 2008 de două ori în e-mailul ei.

”Am mai fost aici. În 2008, cheltuielile noastre au crescut mai repede decât veniturile noastre. Am îmbunătăţit gradul de utilizare a maşinilor, ne-am restrâns investiţiile imobiliare, ne-am strâns cureaua în ceea ce priveşte bugetele T&E, cafenele, micro bucătării şi utilizarea telefoanelor mobile şi am eliminat filiala de vehicule hibride. La fel cum am făcut în 2008, vom analiza date pentru a identifica alte domenii de cheltuieli care nu sunt atât de eficiente pe cât ar trebui să fie sau care nu se extind la dimensiunea noastră.””, se spunea în e-mail.

Într-o declaraţie pentru CNBC, un purtător de cuvânt a spus: ”După cum am declarat public, avem obiectivul companiei de a face economii durabile prin creşterea vitezei şi eficienţei. Ca parte a acestui fapt, facem câteva schimbări practice pentru a ne ajuta să rămânem administratori responsabili ai resurselor noastre, continuând în acelaşi timp să oferim avantaje, beneficii şi facilităţi de vârf în industrie.”

Reducerea computerelor desktop şi a capsatoarelor

Printre schimbările de echipamente, Google întrerupe înlocuirile de laptopuri, computere desktop şi monitoare. De asemenea, ”schimbă cât de des este înlocuit echipamentul”, potrivit documentelor interne vizualizate de CNBC.

Angajaţii Google care nu ocupă funcţii de inginerie, dar au nevoie de un laptop nou, vor primi un Chromebook în mod implicit.

Chromebookurile sunt laptopuri produse de Google şi folosesc un sistem de operare bazat pe Google, numit Chrome OS.

Este o schimbare de la gama de oferte, cum ar fi Apple MacBooks, care erau anterior disponibile pentru angajaţi.

”Oferă, de asemenea, cea mai bună oportunitate pentru toate dispozitivele noastre gestionate de a preveni compromisurile externe”, a spus un document despre modificările laptopului.

Un angajat nu mai poate cheltui pentru telefoane mobile dacă unul este disponibil intern, se mai spune în document.

Şi angajaţii vor avea nevoie de aprobarea directorului ”sau mai mult” dacă au nevoie de un accesoriu care costă mai mult de 1.000 de dolari şi nu este disponibil intern.

Sub o secţiune intitulată ”Desktop-uri şi staţii de lucru”, compania a spus că CloudTop, staţia de lucru virtuală internă a companiei, va fi ”desktop-ul implicit” pentru angajaţii Google.

În februarie, CNBC a scris că compania le-a cerut angajaţilor şi partenerilor săi din cloud să împartă birourile pe zile alternative şi se aşteaptă să se bazeze pe CloudTop pentru staţiile lor de lucru.

Angajaţii Google au observat, de asemenea, unele reduceri mai extreme ale consumabilelor de birou în ultimele săptămâni.

Capsatoarele şi banda adezivă nu mai sunt furnizate staţiilor de imprimare din întreaga companie, ca ”parte a unei iniţiative de rentabilitate”, conform unei directive interne separate privind instalaţiile, vizualizate de CNBC.

”Ni s-a cerut să tragem toate benzile/dozatoarele din întreaga clădire. Dacă aveţi nevoie de un capsator sau o bandă, biroul de la recepţie le are de împrumutat.”, a declarat o directivă a instalaţiei din San Francisco.

Un purtător de cuvânt al Google a spus că capsatoarele şi banda continuă să fie oferite la nivel de companie, dar nu a oferit detalii.

De asemenea, Google reduce disponibilitatea serviciilor pentru angajaţi.

”Am stabilit un standard ridicat pentru avantajele, beneficiile şi facilităţile de birou de vârf din industrie şi vom continua acest lucru în viitor. Cu toate acestea, unele programe trebuie să evolueze la modul în care funcţionează Google astăzi. Acestea sunt în cea mai mare parte ajustări minore”, se arată într-un document intern separat din echipa imobiliară şi de la locul de muncă a companiei.

Documentul spune că programele de mâncare, fitness, masaj şi transport au fost concepute pentru atunci când angajaţii Google veneau la birouri cinci zile pe săptămână.

”Acum, că cei mai mulţi dintre noi suntem 3 zile pe săptămână, am observat raporturile dintre cerere şi ofertă sunt puţin desincronizate: am gătit prea multe brioşe în zilele de luni, am văzut GBuses rulând cu un singur pasager şi am oferit cursuri de yoga vineri după-amiază, când este mai probabil ca oamenii să lucreze de acasă, ” se arăta în document.

Drept urmare, Google poate închide cafenelele luni şi vineri şi poate închide unele facilităţi care sunt ”subutilizate” din cauza programelor hibride, se arată în document.