Gruparea jihadistă Stat Islamic, noi explicații despre atacul de la Moscova

Gruparea jihadistă Stat Islamic (SI) a declarat sâmbătă că patru dintre luptătorii săi au comis atacul lansat vineri seara asupra unei săli de concerte de la periferia Moscovei, atac soldat, potrivit unui nou bilanţ, cu cel puţin 130 de morţi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Atacul a fost comis de patru luptători ai SI înarmaţi cu mitraliere, un pistol, cuţite şi bombe incendiare", a susţinut SI pe unul dintre conturile sale Telegram, adăugând că atacul a survenit "în contextul (...) războiului furibând" dintre grupare şi "ţările care luptă împotriva Islamului".

"Se îndreptau spre Ucraina unde, conform datelor preliminare (ale anchetatorilor), le fusese pregătită o 'fereastră' pentru a trece graniţa", a afirmat Putin, dând asigurări că "cei care se află în spatele acestor terorişti vor fi pedepsiţi" şi că "nu vor avea un destin de invidiat".

