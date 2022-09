Guvernatorul din New York declară stare de urgenţă şi dezastru după descoperirea poliomielitei în apele reziduale

Guvernatorul statului american New York, Kathy Hochul, a declarat vineri stare de urgenţă şi dezastru după ce mai multe mostre conţinând virusul poliomielitic au fost descoperite în apele reziduale din trei comitate situate la nord de oraşul New York, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Ordinul executiv al guvernatoarei Hochul a fost emis la peste o lună după ce un adult din Rockland County, un comitat situat la nord de metropola New York, a fost diagnosticat cu poliomielită în iulie 2022. Acesta a fost primul caz de poliomielită confirmat în Statele Unite după o pauză de aproape un deceniu.Decizia de vineri extinde categoriile de persoane autorizate să administreze vaccinul antipolio - inclusiv paramedici, moaşe şi farmacişti - şi conţine alte măsuri pentru a creşte ratele de vaccinare. Starea de urgenţă va rămâne în vigoare până pe 9 octombrie.Virusul polio a fost prezent în probele recoltate din ape reziduale încă din luna aprilie. Virusul a fost detectat în eşantioane prelevate în comitatele Orange, Rockland şi Sullivan în fiecare lună după aprilie 2022, indicând că virusul era prezent în statul New York înainte de confirmarea primului caz de poliomielită în Rockland County în luna iulie.După ce boala a fost detectată, oficialii din New York au început să îi îndemne pe rezidenţi să se vaccineze împotriva poliomielitei. Deşi persoanele de toate vârstele sunt ameninţate, virusul polio afectează în principal copiii cu vârste de până la trei ani.Poliomielita poate să cauzeze paralizii ireversibile în anumite cazuri, însă este o boală ce poate fi prevenită printr-un vaccin care este disponibil pe piaţă încă din 1955. Deocamdată nu există un tratament cunoscut împotriva acestei boli. Cele trei doze ale vaccinului poliomielitic pot asigura o rată de imunitate apropiată de 100%.Oficialii newyorkezi i-au îndemnat pe adulţii şi minorii de peste două luni care nu sunt încă vaccinaţi să meargă să se inoculeze împotriva acestui virus. Ei i-au sfătuit totodată pe rezidenţii vaccinaţi să facă şi o doză booster care le asigură imunitate pe viaţă.Reprezentanţii sectorului medical şi-au stabilit obiectivul ca 90% din locuitorii statului New York să fie vaccinaţi împotriva poliomielitei.Departamentul de Sănătate din New York a anunţat că localnicii din comitatele Rockland, Orange, Sullivan şi Nassau sunt expuşi în faţa celor mai mari riscuri de a contracta această boală.Orange County este comitatul cu cea mai mică rată de vaccinare împotriva poliomielitei din statul New York, întrucât doar 59% din totalul populaţiei rezidente este imunizată împotriva poliomielitei, potrivit datelor transmise de Departamentul de Sănătate.