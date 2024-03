Halep, la revenirea în țară: 'Cred că eram locul 54, o să văd ce pot să fac să recuperez clasamentul'

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, joi dimineaţa, la întoarcerea de la Dubai unde se antrenează, că adevărul a ieşit la iveală în cazul său de doping și că va încerca să revină în clasamentul WTA, conform Agerpres.

„Am primit vestea foarte bine. A fost o veste minunată, aşa cum visam, pentru că aşa trebuia să fie. Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea mereu am ştiut că nu am făcut nimic, că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie. Mă bucur că s-a judecat corect şi că pot să joc tenis", a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.

Jucătoarea a menţionat că pentru ea acest moment reprezintă un nou început în tenis.

„Când am aflat decizia m-am bucurat foarte, foarte tare. Pot să spun că am avut şi lacrimi pentru că am aşteptat foarte mult acest verdict. Îmi doream tare mult să fie aşa pentru că acesta este adevărul. Pentru mine este acum un nou început în tenis pentru că nu mai am niciun punct în clasament, ceea ce e foarte trist pentru că decizia (n.r. - suspendarea) a fost până în iulie anul trecut. Cred că eram locul 54, o să văd ce pot să fac să recuperez clasamentul, dacă se va putea”, a explicat Simona Halep.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Simona Halep fusese suspendată pentru dopaj pe 12 septembrie 2023.