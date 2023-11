'Iadul alb' paralizează Bulgaria! Mai multe regiuni au rămas fără curent electric, drumuri închise, operațiuni aeriene întrerupte / VIDEO

Peste 1.000 de localităţi din Bulgaria au rămas fără alimentare cu energie electrică în weekend din cauza condiţiilor meteo specifice iernii, vânturi puternice şi precipitaţii abundente în anumite regiuni, informează DPA, conform Agerpres.

În capitala Sofia, alimentarea cu energie electrică a fost de asemenea întreruptă în zonele sudice ale oraşului din cauza liniilor electrice avariate, a relatat duminică presa din Bulgaria.

Regiunile nord-estice au fost afectate de căderile neobişnuit de intense de zăpadă pentru luna noiembrie.

Patru regiuni au declarat stare de urgenţă.

Unele drumuri de pe teritoriul ţării au devenit impracticabile din cauza cantităţilor mari de zăpadă.

Ramuri prăbuşite au blocat partea carosabilă în multe regiuni.

Trenurile de pasageri de la Varna, oraş situat la Marea Neagră, spre Sofia au fost staţionate din cauza avariilor la liniile de electricitate.

Traficul pe drumurile principale prin Munţii Balcani a fost suspendat temporar.

Mai multe zboruri internaţionale au fost anulate la aeroportul din Varna. Pe aeroportul din Sofia, se efectuat aterizări şi decolări, dar cu întârzieri.

