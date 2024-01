Imagini spectaculoase: cum a fost întâmpinat anul 2024 pe întregul mapamond - VIDEO

Iată cum locuri şi oameni din întreaga lume şi-au luat rămas bun de la 2023 şi au întâmpinat noul an:

AUSTRALIA - Sydney a salutat anul 2024 cu un strălucitor foc de artificii cu efecte pirotehnice argintii şi aurii pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a faimoasei sale Opere.

GAZA - Locuitorii din Gaza au puţine speranţe că 2024 levva aduce prea multă uşurare după 12 săptămâni de război israelian pentru a elimina Hamas. În Rafah, la graniţa dintre Gaza şi Egipt, care a devenit cel mai mare punct de concentrare pentru palestinienii care fug din alte părţi ale enclavei, oamenii erau duminică mai preocupaţi de încercarea de a găsi un adăpost, hrană şi apă decât să se gândească la Anul Nou.

"În 2024 îmi doresc să mă întorc la ruinele casei mele, să ridic un cort şi să locuiesc acolo", a declarat Abu Abdullah al-Agha, un palestinian de vârstă mijlocie a cărui casă din Khan Younis a fost distrusă şi care şi-a pierdut o nepoată şi un nepot tineri într-un atac aerian israelian.

DANEMARCA - Regina Margrethe a II-a a Danemarcei a folosit duminică discursul său tradiţional de Anul Nou pentru a anunţa că va abdica la 14 ianuarie, după 52 de ani de domnie, şi că va fi urmată pe tron de fiul său cel mare, prinţul moştenitor Frederik.

RUSIA - Preşedintele rus Vladimir Putin, care va candida pentru un nou mandat în martie, a făcut doar referiri trecătoare în discursul său de Anul Nou la războiul său din Ucraina, salutându-şi soldaţii ca pe nişte eroi, dar subliniind mai ales unitatea şi determinarea comună.

CHINA - Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat duminică, într-un discurs televizat pentru a marca Anul Nou, că ţara va consolida şi va spori tendinţa pozitivă a redresării sale economice în 2024 şi va susţine dezvoltarea economică pe termen lung prin reforme mai profunde. El a repetat că reunificarea cu Taiwanul este inevitabilă.

TAIWAN - Preşedinta Tsai Ing-wen a declarat că menţinerea păcii şi a stabilităţii în strâmtoarea Taiwan este responsabilitatea ambelor părţi.

COREEA DE NORD - Coreea de Nord a promis să lanseze trei noi sateliţi de spionaj, să construiască drone militare şi să-şi sporească arsenalul nuclear în 2024, în timp ce liderul Kim Jong Un a declarat că politica SUA face ca războiul să devină inevitabil, a relatat duminică presa de stat.

Pe de altă parte, Kim Jong Un şi preşedintele chinez Xi Jinping au promis să dezvolte în continuare relaţia de cooperare între cele două ţări în mesajele de Anul Nou schimbate luni, a relatat agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap, citând radioul de stat nord-coreean.

VATICAN - La rugăciunile sale de duminică, Papa Francisc a spus: "Le doresc tuturor un sfârşit de an paşnic şi vă rog să nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine".

FRANŢA - Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că 2024 va fi "anul mândriei franceze", marcat de Jocurile Olimpice de vară 2024 găzduite de Paris şi de redeschiderea catedralei Notre-Dame după un incendiu devastator.

GERMANIA - Cancelarul Olaf Scholz a declarat în discursul său tradiţional de sfârşit de an că 2023 a adus "atât de multă suferinţă şi vărsare de sânge", dar a promis: "Noi, în Germania, vom trece peste asta". Duminică, poliţia a reţinut alţi trei suspecţi în cazul unui presupus complot islamist pentru a ataca faimoasa catedrală din Köln, în noaptea de Anul Nou. Presupuşii atacatori plănuiau să folosească o maşină pentru a ataca catedrala gotică veche de 800 de ani, a declarat poliţia din Köln.

MAREA BRITANIE - Londra a întâmpinat Anul Nou în sunetele clopotului Big Ben din turnul Westminster, cu focuri de artificii şi cu titluri de ştiri care au prezentat încoronarea regelui Charles.

