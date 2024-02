Începe campionatul județean de Padel - Timiș 2024

Ne bucurăm să anunțăm că deja avem în Timișoara o comunitate reală de jucători de padel, numărul celor care practică sau descoperă acest sport fiind în continuă creștere. Peste 120 de sportivi s-au înscris la CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE PADEL – TIMIȘ 2024, prima competiție de acest gen organizată în țara noastră, sub auspiciile Federației de Padel din România.

Mesajul organizatorilor pentru public

„Cu această competiție, organizată în premieră națională, continuăm promovarea padelului în județul Timiș și în România, după un an în care Timișoara a găzduit Cupa României și a demonstrat că acest sport se bucură de un interes din ce în ce mai mare. Este o mare satisfacție să vedem că toată investiția noastră dă roade, prin numărul mare de sportivi care s-au înscris în competiție și nu numai. Deja vorbim de o comunitate de jucători de padel în vestul țării, o comunitate cu o creștere organică, aliniată în trendul mondial al acestui sport care are cea mai dinamică evoluție. Cele mai recente statistici ne arată că la finele anului trecut existau deja peste 25 de milioane de practicanți de padel în toată lumea, iar sportivii timișoreni și timișeni vin să întărească rândurile. Transmitem mult succes participanților în competiția pe care am inițiat-o”, declară Lucian Perescu, reprezentantul Padel Center, clubul organizator al competiției.

Datele necesare celor care vor să participe

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE PADEL – TIMIȘ 2024 începe luni, 19 februarie, cu 65 de echipe înscrise pe cele trei paliere competiționale. Sunt, așadar, 18 echipe înscrise în Divizia A (nivel 1), alte 20 vor evolua în Divizia B (nivel 2), iar restul de 27 de echipe joacă în Divizia C (nivel 3).

Cu sprijinul celor trei sponsori, Constructim S.A., Nox Padel și Neon Style, sunt puse în joc premii în bani în valoare de 4.000 de euro, precum și premii constând în articole sportive profesionale.

Meciurile se vor desfășura la PADEL CENTER (strada Praga nr.6, Dumbrăvița), cea mai mare bază sportivă de padel din vestul țării și singura cu terenuri omologate, furnizate de producătorul oficial pentru World Padel Tour.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să accesați www.padelcenter.ro.