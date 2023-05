Începe scandalul în Turcia: Contracandidatul lui Erdogan nu recunoaște numărătoarea oficială și anunță că e în frunte

Candidatul opoziţiei turce la preşedinţie Kemal Kiliçdaroglu a susţinut duminică seara că este pe primul loc în alegerile prezidenţiale, înaintea preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP.

"Suntem în frunte", a afirmat el pe Twitter, contestând cifrele agenţiei de presă oficiale Anadolu care acordă şefului statului 52,5% din voturi după numărarea a peste 40% din buletinele de vot.

Aproximativ 61 de milioane de oameni din Turcia au fost chemaţi la vot să aleagă un preşedinte şi un nou parlament. Sondajele sugerează o cursă strânsă între Kiliçdaroglu şi Erdogan.

După numătarea 51% din voturi, Erdogan are 52%, Kiliçdaroglu are 42,1%, iar Ogan are 5,3%, potrivit CNN Turk.

Participarea la vot a fost de peste 86 la sută.

Secţiile de vot s-au închis la ora locală (şi a României) 17.00, iar primele prefigurări ale rezultatelor erau aşteptate la ora 21.00, însă dat fiind suspansul extrem de mare, autorităţile au acceptat ca primele numărători ale voturilor să fie anunţate mai devreme.

Recep Erdogan, în vârstă de 69 de ani, care a votat la Istanbul, s-a întors duminică la Ankara, deşi declarase că va urmări rezultatul de la Istanbul, potrivit Reuters. "Ne rugăm lui Dumnezeu pentru un viitor mai bun pentru ţara noastră, pentru naţiune şi pentru democraţia turcă", a spus el în momentul votului.

Kemal Kilicdaroglu, în vârstă de 74 de ani, a votat la Ankara şi a ieşit din secţia de vot în aplauzele mulţimii care îl aştepta. "Ofer cea mai sinceră dragoste şi respect tuturor cetăţenilor mei care merg la urne şi votează. Tuturor ne lipseşte atât de mult democraţia", a declarat el reporterilor.

Votul a fost monitorizat de o misiune a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, care a declarat că va prezenta luni o declaraţie preliminară cu privire la concluziile sale.