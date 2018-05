INCREDIBIL Ce a putut Simona Halep să declare după eliminarea de la Madrid: 'Ea a avut o înţelegere cu'... - VIDEO

Karolina Pliskova a declarat, joi, că nu credea că o poate învinge pe Simona Halep, în sferturile de finală la turneul de la Madrid. La rândul său, românca a spus, în glumă, că Pliskova a avut o "înţelegere" cu liniile şi fileul.

"Chiar nu credeam că o pot învinge. Azi m-am simţit bine, chiar şi la încălzire. Dar nu cred că am schimbat prea multe în meci. Poate am servit un pic diferit, mai inteligent. Este greu să joci contra lui Halep, dar cred că şi ei îi place jocul eu. Îi place viteza. Este greu cu ea, mai ales fizic şi mai ales pe zgură. Îţi trebuie multă energie ca să o învingi. Cu siguranţă am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale mele din acest an şi sigur unul dintre cele mai bune pe zgură din carieră", a declarat Pliskova.

Citește și: A doborât tot: Ce serial se află pe primul loc în preferințele telespectatorilor

"Ea a avut o înţelegere cu liniile şi fileul. Merită toate felicitările, s-a mişcat foarte bine şi a servit foarte bine", a spus, la rândul său, Simona Halep, scrie news.ro.

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, de sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 6 WTA, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory Madrid Open. Halep câştigase ultimele două ediţii ale competiţiei organizate de Ion Ţiriac.

Citește și: Răsturnare de situație în cazul averii Stelei Popescu: Cine va mai beneficia de bunurile sale .