INTERCEPTĂRI Angajat al nepoatei ex-șefului SRI :`Abia aștept să termine că m-a băgat în pământ cu apartamentul ăla. Mi-a mâncat zilele. Nu mai pot bă!`

Viața angajaților CNAIR sub comanda nepoatei ex-șefului SRI, Ioana Timofte, era una dificilă, stresantă și anevoioasă, relevă o interceptare în care unul dintre directorii companiei de stat se văita despre metehnele șefei sale care îl solicita ori de câte ori avea probleme de natură tehnică în apartament.

Astfel, pe lângă faptul că intrase în angrenajul penal anchetat de DIICOT, privind delapidarea masivă a bugetului instituției publice la cererea și în interesul financiar al Ioanei Timofte, acesta devenise un fel de „omul bun la toate„ pentru problemele private legate de apartament, ale femeii.

Astfel, se exprimă directorul în discuția sa cu o colegă, ar fi fost de numeroase ori pentru montarea parchetului din apartamentul femeii, se ocupa de cumpărarea bunurilor personale necesare pentru utilarea și echiparea locuinței femeii, iar aceste activități, aparent îl copleșeau.

În 25 aprilie Bogdan Ciprian Ștefan, director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 - decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023, s-a „spovedit„ colegei sale de profesie, dar și de dosar, „despre mobilierul pe care îl urmează să îl achiziționeze pentru directoarea companiei - Timofte Ioana”.

„Abia aștept să termine că m-a băgat în pământ apartamentul ăla„

„STANCU OLTEA: Ce faci mă? Ești bine încă?

ȘTEFAN BOGDAN: Da... Să zicem.

STANCU OLTEA: Ă!

ȘTEFAN BOGDAN: Să zicem.

STANCU OLTEA: Da.

ȘTEFAN BOGDAN: Am niște castane de... Nici nu știu cum dracu... Am ofertă de mobilă, 70.000 de euro.

STANCU OLTEA: Cât mă?

ȘTEFAN BOGDAN: Atât.

STANCU OLTEA: Da ce face mobilieru...

ȘTEFAN BOGDAN: Ah nu. Asta e doar o parte din el. Adică, e partea grosieră, să zicem așa, de dressing (neinteligibil), bucătărie. Abia aștept să termine că m-a băgat în pământ apartamentul ăla. Mi-a mâncat zilele.

STANCU OLTEA: Da ce e așa scump?

ȘTEFAN BOGDAN: Mi-a mâncat zilele.

STANCU OLTEA: Da ce face atâta la el? O dată așa, o dată invers”, discutau cei doi funcționari.

Funcționar la stat, „salahor/instalator„ la privat...

„ȘTEFAN BOGDAN: Ce? Ultima oară i-am făcut iar parchetu. Că nu știu ce baterie s-a desfăcut și a intrat apa pe hol, până în două dormitoare. Acu, sâmbătă i-a terminat parchetu, iar. De trei ori i-am făcut parchetu. Nu mai pot bă! Iar asta cu mobila m-a...

STANCU OLTEA: Te-a doborât, ă?

ȘTEFAN BOGDAN: Da. Mi-a dat-o la temelie.

STANCU OLTEA: Păi și ce naiba faci?

ȘTEFAN BOGDAN: Păi, o să vedem ce mai facem, dar nu acuma. O să dăm avansul, trebuie să iau materiale, să dau în țară. Când vine mașina să scap și de ălelalte, știi? Și și cumpăr, că urmează acuma să cumpăr să și vină, să dăm și și că nu poți să-i dai intrare ...(neinteligibil) și om vedea după aia ce om mai avea că... Om vedea cum or da-o și ăștia până la urmă.

STANCU OLTEA: Cu ordonanța aia... Când dracu or da-o p-aia?

ȘTEFAN BOGDAN: Nu știu, că la ce am citit eu aseară...

STANCU OLTEA: O votează?

ȘTEFAN BOGDAN: Bine... Să nu depășim cheltuielile de anu trecut pe produse și servicii. Nu cred că se vor depăși. Mașinile, eu sunt relaxat cu mașinile măcar.

STANCU OLTEA: (Neinteligibil)

ȘTEFAN BOGDAN: Păi nu. Am trimis, mi-au respins, urmează să urc iar, dar s-a transmis că era cu transmiterea, că eu de pe 5 aprilie am transmis și mi-au respins-o.

STANCU OLTEA: Dar de ce au respins?

ȘTEFAN BOGDAN: Dar autoutilitarele le am. Băi, dacă mă întrebi, noi am trimis pe 5 documentația, îi fac la furnizori și la ceva ce a ieșit pe 19. Păi, stai mă! Eu am trimis pe 5 documentația, nu pe 19.

STANCU OLTEA: Și?

ȘTEFAN BOGDAN: Au refăcut tot și o urc azi, o urc iar. O trimit la ei. Și... autoutilitarele le am deja în SEAP.

STANCU OLTEA: Da... Deci le-a dat pe SEAP.

ȘTEFAN BOGDAN: Da. Pe alea pe rabla nu le are. Da o s-a fac și p-aia.”, au mai vorbit Ștefan cu Stancu.

Electrocasnice. draperii, canapele...plătite din banii publici!

„STANCU OLTEA: ...(Neinteligibil) Ah! Și după aia poți să stai liniștit...(Neinteligibil)

ȘTEFAN BOGDAN: Da fată. Abia aștept să...(Neinteligibil, vorbește în șoaptă)

STANCU OLTEA: Păi și cât mai durează?

ȘTEFAN BOGDAN: Păi...

STANCU OLTEA: Așa, în capul tău, cât ai estimat?

ȘTEFAN BOGDAN: Perdelele, draperiile sunt plătite toate, canapelele sunt plătite toate, electrocasnicele. Mai am doar frigiderul. În rest sunt toate luate și duse acolo. Mai am mobilieru ăsta, saltelele la pat le am pe amândouă și asta ar mai fi, știi? Mai grea. Și mai e câte un covor sau d-astea, da și din ălea am luat.

STANCU OLTEA: Da. Deci... Înseamnă... Termini anu ăsta.

ȘTEFAN BOGDAN: Nu. Asta e cea mai groasă, dar e. și atunci nu mai...

STANCU OLTEA: Nu repari și tu un sediu pe undeva?

ȘTEFAN BOGDAN: Păi repar, dar... La Constanța am de făcut pe investiții. Numai că am 650 de mii prinși și rămâne să facem vreo 400 de mii acolo. Tot ce am vândut eu, știi? Și mi-e si silă să mă, pentru că, oricum fac jumate-jumate cu ăla. Pentru 100 de mii, cu bătaie de cap și cu d -alea, și cu implicări, mai că-mi vine să-l urc pe SEAP și să-l ia cine l-o lua, sa-ți spun sincer.

STANCU OLTEA: Da.

ȘTEFAN BOGDAN: Da, că e multă bătaie de cap și timp și nervi și nu mai pot dacă nu e bine sau ceva, știi că se întoarce, nu mai pot... (Neinteligibil), ba așa, ba așa, știi? Că-i mai pică ceva în timp sau nu știu ce... (Neinteligibil, vorbește în șoaptă)”, s-a mai văitat subalternul Ioanei Timofte.

Arest la domiciliu pentru „nepoțică”...

Nepoata fostului șef SRI a fost arestată la domiciliu de Curtea de Apel București, pentru fapt de constituire a unui grup infracțional organizat (GIO - n.r.), delapidare și spălare de bani, totul legat de felul de drenare a fondurilor instituției publice la care aceasta lucra.

Concret, anchetatorii DIICOT stau de luni bune cu ochii pe gruparea coagulată la nivelul Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) din subordinea Ministerului Energiei, și au reușit să afle întreaga mașinațiune penală prin care bani publici de ordinul milioanelor de euro ajungeau în buzunarele și conturile private ale Ioanei Timofte.

Autorul materialului va prezenta detaliat în zilele următoare dedesubturile acestui mega-dosar de crimă organizată perfectat de anchetatorii DIICOT.

GIO în toată regula...

În dosar se arată că pentru a se reține săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, este necesar ca făptuitorii saususpecții să acționeze ca o structură organizată formată din 3 sau mai multe persoane între care să fi existat un consens de voință pentru o anumită perioadă de timp și care să fi acționat în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.

Potrivit normelor penale aflate în prezent în vigoare „grupul infracțional organizat este acel grup structurat, format din trei sau mai multe persoane care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni”, astfel încât nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membri săi.

Probele din dosar îi indică pe Ioana Timofte, director general al C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei), Ștefan Bogdan Ciprian - director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 - decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023, Ivan Vasilica - șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 - 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023, Stancu Oltea-Maria - director economic în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Vulpe Liviu - șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Nedelcu Maria - magaziner în cadrul C.N.C.I.R. S.A, drept membrii direcți și capi ai GIO descoperit de anchetatori.

La grupului infracțional organizat astfel constituit, grup care acționează și în prezent, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul C.N.C.I.R. S.A, pentru sine și pentru altul) și spălare de bani, au aderat ulterior Constantin Lucian (administrator de drept al PRAXMODE S.R.L, administrator de fapt al DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L. și COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L.), Rujancu Niculae-Robertino (administrator statutar al GENERAL STATIONERY STORE S.R.L., administrator de fapt al PRAXMODE S.R.L, GTI EURO CLASS S.R.L, MATTEO TARRUCO LTD S.R.L, DON MATTEO INTERBELIC S.R.L, D.A.D. ROYAL GROUP S.R.L, DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L, SKYEXPLORER S.R.L, RED GLOBAL INVESTS.R.L și NGVINTERACTIV UNION S.R.L.), Costache lonuț (șef Serviciu Administrativ în cadrul CNCIR SA începând cu luna ianuarie anul 2023), Dumitru Gheorghe (administrator de drept și de fapt al CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L și administrator de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L.), Dumitru Marius-Roberto (administrator de drept și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și administrator de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L) și Bițu Daniel-Samuel (fost administrator de drept și de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L. și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L).

Grupul, se arată în dosarul aflat la instanță, a funcționat (și încă funcționează) pe o perioadă îndelungată de timp (de ordinul anilor - începând în cursul lunii mai 2020 până în prezent), iar fiecare membru al său are un rol bine stabilit.

Anchetatorii au putut stabili în dosar că GIO condus de capii CNCIR nu avea un caracter ocazional, ci era constituit pe baza unui „studiu” prealabil care să aibă în vedere anumite calități, însușiri și specializări ale membrilor acestuia.

Timofte și șefii CNCIR, palierul superior...

În scopul derulării activității infracționale, așa cum aceasta a fost concepută de către membrii din palierul superior al grupului infracțional organizat ( respectiv Timofte Ioana, Ștefan Bogdan Ciprian, Ivan Vasilica) aceștia au beneficiat de ajutorul unor alte persoane, care au derulat activități infracționale convergente celor derulate de membrii grupului, activități infracționale care, direct sau indirect au profitat acestora.

Mecanismul infracțional presupunea efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional constituienți sau aderenți, prin atribuire directă în platforma SEAP, fără ca bunurile/produsele să fie livrate efectiv, urmată însă de achitarea contravalorii acestor achiziții, retragerea sumelor de bani numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuirea acestora între membrii grupului infracțional organizat.

Lista firmelor „de casă„

Ancehtatorii au descoperit pe parcursul anchetei că au existat două grupuri de societăți comerciale ofertante, de la care CNCIR SA a efectuat achiziții fictive în perioada mai 2020 - mai 2023 respectiv un grup controlat de Rujancu Nicolae Robertino, Constantin Lucian, Neacșu lacov, din care fac parte persoanele juridice PRAXMODE S.R.L, COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L., GENERAL STATIONERY STORE SRL, RED GLOBAL INVEST SRL, SKY EXPLORE S.R.L., GTI EURO CLASS S.R.L., DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L., DON MATTEO INTERBELIC S.R.L., ROBSTIL CARGO S.R.L., MATTEO TARUCO LTD S.R.L., NGV INTERACTIV UNION S.R.L., D.A.D. GROUP ROYAL INVEST S.R.L

Anchetatorii au descoperit și un al doilea grup, controlat de Dumitru Gheorghe, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel , din care fac parte persoanele juridice SC METAL FABRICA CONSTRUCT SRL, SC UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI SRL, SC CONTACTOR ELECTRIC GENERAL SRL, SC COMERT TOTAL GENERAL SRL, SAECO MET CONSTRUCT S.R.L., MET TUB MODULAR S.R.L., VIACON EXPRES TOOLS SRL.

Cum plecau banii publici...

Sumele de bani transferate din contul CNCIR SA ca urmare a achizițiilor fictive erau retrase la ATM sau la ghișeul unității bancare de administratorii de fapt/de drept/împuterniciții să efectueze operațiuni bancare precum Constantin Lucian, Rujancu Niculae Robertino, Neacșu Iacov, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel, la intervale scurte de timp, de regulă 1-2 zile de la transfer, pentru a fi ulterior împărțite între membrii grupului infracțional organizat.

Pentru a intra cât mai rapid în posesia sumelor de bani transferate din contul CNCIR SA acestea erau retrase direct din conturile persoanei juridice ofertante, dar se realizau și transferuri succesive în conturile personale ale administratorilor de fapt/de drept precum și conturile celorlalte persoane juridice implicate în activitatea infracțională, astfel încât suma retrasă zilnic sau la 2 zile de la încasare să acopere cuantumul sumei însușite din patrimoniul CNCIR.

Ulterior, pentru a scădea din gestiune stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departementelor și serviciilor din CNCIR - structura centrală sau către unitățile subordonate precum sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.

Tupeu de „nepoțică„...

DIICOT a descins la finele lunii mai peste șefa Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune din subordinea Ministerului Energiei, Ioana Timofte în cadrul unui amplu dosar de crima organizată, scopul grupului infracțional fiind acela de a delapida instituția publică.

Pe lângă sediile instituționale anchetatorii au luat cu asalt și imobilele private ale Ioanei Timofte. Aceasta este nepoata fostului șef al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, decedat în octombrie 2009.

Timofte i-a luat tare pe ofițerii și anchetatorii veniți să îi percheziționeze biroul profesional dar și domiciliul. Femeia s-a năpustit asupra lor cu acuzații cu iz politic.

"Ați venit să mă schimbați din funcție. E clar. Eu. Pe mine. Eu am dus CNCIR-ul ăsta pe culmi și acum sunt schimbată politic. Sunt numai aranjamente politice", ar fi strigat cu năduf către polițiștii care i-au pășit pragul.

Ea s-a ținut tare pe poziții în prima parte a acțiunii DIICOT. Și-a chemat o armată de avocați care au asistat-o pe toată durata perchezițiilor de la birou și domiciliul sau dar și apoi când a fost luată și dusă la sediul DIICOT Central pentru audieri.

Față-n față cu anchetatorul

Cu siguranță de sine femeia l-a persiflat în primele faze ale audierii pe procurorul care i-a luat declarațiile. Ea nu a recunoscut nimic. Nu a admis nimic. A insistat că ea nu cunoaște nimic din mecanismele de delapidare ce se produceau sub pixul și comanda sa la CNCIR.

La rândul său anchetatorul, benevolent și înțelegător cu situația medicală a copilului acesteia, suferind de o boală, i-a lăsat femeii posibilitatea de a alege conduita sa în cadrul anchetei, chestiune de care urma să depindă și măsura preventivă aleasă de către DIICOT.

Din acest moment întreaga apărare a femeii, care susținea inițial clar și răspicat că DIICOT nu are nimic împotriva ei, a început să se clatine incontrolabil.

Au existat discuții rapide între ea și avocați iar după acestea, într-o prima faza ea deja a început să întrebe despre posibile beneficii în cazul în care ar recunoaște.

Pentru "devastarea" totală a apărării acesteia, care încă se agăța de posibila lipsă a unor probe procurorul a decis să arate apărătorilor aleși ai femeii doar o mică fracțiune din probele existente față de Timofte.

După ultime discuții cu apărătorii săi femeia a intrat "resetată" la procuror și a spus că se oferă să recunoască tot.

Astfel a dat prime declarații de admitere și recunoaștere. Un alt supliment pentru a câștiga la rândul sau benevolența acuzării a fost acela ca femeia s-a oferit sa vândă imobilele de lux si alte bunuri pentru a acoperi "gaura" produsă prin faptele ei instituției pe care a condus-o.