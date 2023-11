INTERVIU - Directorul de la Evidența Persoanelor, detalii despre eliberarea on-line a documentelor de stare civilă: De când și cum se pot obține

Ministerul Afacerilor Interne a implementat un proiect care până nu demult părea o utopie pentru România: actele de stare civilă vor putea fi obținute de orice om, din fața calculatorului, doar cu o conexiune la internet, fără să mai meargă la ghișeu.

Prin această metodă, românii vor putea obține certificatul de naștere, căsătorie, divorț, deces etc.

Acest proiect este realizat din fonduri europene și, potrivit oficialilor MAI, va avea ca efect reducerea timpului de obținere a documentelor de stare civilă și faptul că cetățenii nu vor mai fi obligați să facă drumuri la mai multe instituții pentru a depune cereri și ridica acte.

Pentru a înțelege mai bine cum o să funcționeze concret eliberarea actelor de stare civilă pentru români directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, chestorul de poliție Cătălin Giulescu, a acordat un interviu pentru STIRIPESURSE.RO.

Domnule Giulescu, ce presupune pentru cetățean digitalizarea actelor de stare civilă? În ce constă, concret, beneficiul pentru oameni?

Digitalizarea actelor de stare civila presupune trecerea într-o noua faza, aceea, a furnizării de servicii digitale complete pentru cetățean. Beneficiile imediate pot fi cuantificate in ordin temporal, adică cetățeanul va “pierde mai puțin timp” la ghișee si, in ultima faza nu va mai fi nevoit să meargă la ghișee ci va accesa servicii electronice, dar si al “sarcinii” care de regula incumba cetățeanului, sarcina care va fi preluata complet de autoritatea publica. Despre ce sarcina este vorba? Este vorba de “atestarea unor evenimente de viață” circumscrise materiei Stării civile, respectiv: naștere, căsătorie, divorț si deces si, in consecință de toate actele, documentele ori formularele care presupun atestarea/dovedirea acestora.

Astfel, într-o primă etapă, termenele de eliberare a oricăror documentelor circumscrise materiei, precum certificate, extrase pentru uz oficial, formulare multilingve sau adeverințe vor fi reduse de la 3-4 săptămâni la nivel național ori până la 6 luni în prezent pentru cetățenii aflați în străinătate, la un termen de aproximativ 4-5 zile pentru “primul serviciu prestat, având la baza un act de stare civila” (spre exemplu, act de naștere). Al doilea serviciu prestat având la baza același act de stare civila (in exemplul meu, de naștere) va fi furnizat, as putea spune instantaneu, întrucât la prima prestare a serviciului, in intervalul de 4-5 zile, actul de stare civila a fost validat, acesta intrând in fluxurile de emitere automatizata, fără intervenție umană, in funcție de solicitarea cetățeanului.

Astfel, indiferent daca cetățeanul a solicitat prestarea serviciilor de stare civila, on-line, prin intermediul “Portalului pentru cetățean” sau s-a prezentat într-un oficiu de stare civila, acesta va avea opțiunea sa solicite un document fizic, semnat de ofițerul de stare civila (certificat de naștere, spre exemplu) sau un document digital, semnat cu semnătura digitala bazata pe un certificat calificat, emis electronic si transmis, la solicitarea cetățeanului, prin poșta electronică.

Totodată, in măsura in care vor fi finalizate dezvoltările proiectelor existente la nivelul celorlalte autorități si instituții publice, Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIEASC) este pregătit pentru interconectare astfel încât informațiile referitoare la atestarea înregistrării evenimentele de viață să nu mai fie solicitate cetățeanului ci să fie colectate prin intermediul platformei informatice.

Ce documente vor putea fi emise on-line și ce trebuie să facă concret cetățeanul pentru a le obține?

Documentele pe care cetățeanul le poate obține sunt circumscrise materiei stării civile, context in care prin intermediul Portalului pentru cetățean, persoana interesată va putea sa solicite înregistrarea nașterii, a căsătoriei, a divorțului, a decesului, a adopției sau transcrierea documentelor emise de autorități din străinătate prin care se atesta înregistrarea unuia dintre aceste evenimente de viață și în consecință, după înregistrarea în SIIEASC, cetățeanul va avea posibilitatea să solicite eliberarea, în format fizic sau electronic, prin intermediul Portalului sau in orice oficiu de stare civilă, a unui certificate de stare civilă, a unui formular multilingv sau a unei adeverințe.

Pentru a putea solicita prestarea acestor servicii, cetățeanul trebuie sa aibă sau să își creeze o identitate digitala (spre exemplu, prin intermediul Portalului SIIEASC, prin intermediul HUB-ului de Servicii MAI sau prin intermediul platformei ROE-id) sau se fie titular al unei Cărti de Identitate Electronice. Cu unul dintre aceste mijloace de autentificare va accesa Portalul pentru cetățean (SIIEASC) si va putea solicita prestarea unuia dintre cele 17 servicii digitale expuse.

De când vor putea fi emise documentele în format on-line?

SIIEASC va fi pus in funcțiue până la finalul anului 2023, context in care vor fi emise primele documente in format digital. In prezent se definitivează un proiect de act normativ care urmează să stabilească “forma”, act normativ care urmează să fie supus câte de curând transparenței decizionale și, ulterior după definitivare, adoptării de către Guvern,

Va rămâne posibilitatea obținerii documentelor de la ghișee?

Da. Cetățeanul va avea posibilitatea sa solicite emiterea documentelor în oficiile de stare civilă, termenele de soluționare fiind reduse în mod corespunzător.

Această digitalizare înseamnă și că instituțiile nu vor mai cere cetățeanului documente emise tot de ele atunci când apelăm la serviciile oferite de instituțiile publice?

DA. Așa cum am arătat mai sus, după o perioadă de tranziție în care va fi dezvoltată întreaga infrastructura de interoperabilitate, toate aceste documente vor circula exclusive in format digital între autoritățile publice, cu respectarea principiilor materiei protecției datelor cu caracter personal. De reținut ca SIIEASC a fost proiectat să funcționeze într-un ecosistem complet interoperabil cu respectarea prevederilor art.25 din GDPR, prin implementarea unor soluții care să asigure limitarea la ceea ce este necesar în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal concomitent cu încorporarea în arhitectura sistemului a principiilor specific acestei materii.

Documentul emis pe calculator este considerat original? Cetățeanul îl poate printa și-l poate folosi la fel ca pe cel obținut acum de la ghișeu?

Documentul, sub forma unui certificat sau , după caz, a unui formular multilingv, va fi emis de către sistem și va fi semnat cu semnătura digitală bazată pe un certificat calificat, condiții menite să respecte standardele aplicabile în prezent în domeniu.

Cum verificați faptul că persoana care solicită documentul este îndreptățită să-l obțină?

Măsurile sunt specifice pe de o parte materiei stării civile, combinate cu aspectele specifice securității sistemelor informatice combinate cu nivelul de încredere solicitat pentru identitatea digitală necesară autentificării în Portalul pentru cetățean - SIIEASC.