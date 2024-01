Iranul și-a justificat oficial atacurile cu rachete balistice şi drone împotriva țintelor din Siria, Irak și Pakistan - Video

Ofensiva a început marţi dimineaţa, când Gardienii Revoluţiei au atacat cu 24 de rachete balistice "Kheibar Shekan" ţinte care au legătură cu gruparea teroristă Stat Islamic şi presupuşi "spioni ai regimului sionist" de pe teritoriul Siriei şi Irakului.

Un număr de 11 rachete au fost lansate spre Erbil, capitala Kurdistanului irakian, împotriva "centrului de dezvoltare a operaţiunilor de spionaj şi planificare a acţiunilor teroriste", în care au murit patru spioni israelieni, conform versiunii corpului de elită iranian.

După atacuri, guvernul Irakului a negat că atacul cu rachetă ar fi fost îndreptat împotriva unui cartier general al Mossad-ului israelian, aşa cum susţine Teheranul, şi a asigurat că va prezenta o plângere la Consiliul de Securitate al ONU pentru această "agresiune iraniană împotriva unor zone rezidenţiale cu rachete balistice, care a provocat victime civile.

Celelalte 13 rachete au fost îndreptate împotriva unor ţinte din Siria ale grupării Stat Islamic, care a revendicat atacul de la Kerman, soldat cu 94 de morţi luna aceasta, de lângă mormântul lui Qasem Soleimani, un general iranian care a condus Forţa Quds a Gardienilor Revoluţiei până la asasinarea sa de către SUA în 2020, într-un bombardament la Bagdad.

Confirmation from IRGC-ASF commander Hajizadeh.



7 missiles from West Azerbaijan province to Erbil, ~180km



4 missiles from Kermanshah to Erbil, ~290km



4 Kheibar-Shekan missiles from South Khuzestan to Idlib, ~1200km



Officially longest range IRGC strikepic.twitter.com/srxIRAgzd5