Italia-România: Dialog între experți în politica externă și de securitate

Joi, la Bucureşti a avut loc evenimentul "Italy - Romania Experts Dialogue: Sharing Perspectives and Analyses on Foreign and Security Policies", organizat de Ambasada Italiei în România în cooperare cu institutul român "New Strategy Centre" cu patronajul Ministerele Afacerilor Externe din România și Italia şi implicarea unor think tank-uri italiene precum Istituto Affari Internazionali (IAI), Limes - Rivista di Geopolitica, Oasis și Colegiul Fundației NATO, anunță Ansa, citat de Rador.

Scopul inițiativei a fost de a reuni experți români și italieni din medii educaționale diferite și cu abordări diferite ale politicii internaționale, pentru a da viață unei dezbateri pe probleme de importanță centrală pentru ambele țări.

Discuția, purtată conform regulii Chatham House, a vizat viitorul NATO și implementarea noului său Concept Strategic; politica europeană comună de apărare și securitate, în special în lumina noii busole strategice; extinderea UE pentru a include Balcanii de Vest și Europa de Est și lupta împotriva interferențelor externe în aceste regiuni; Mediterana de Est și Marea Neagră, tot cu referire la sectorul energetic și infrastructurile strategice.

Fiecare dintre aceste subiecte a fost discutată într-un panel specific, cu participarea a doi experți de fiecare parte, urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

La deschiderea întâlnirii, după saluturile ambasadorului italian Alfredo Durante Mangoni și a directorului general al New Strategy Centre, George Scutaru, a intervenit (printr-un mesaj video) viceministrul italian pentru Afaceri Externe și Cooperare Internațională Edmondo Cirielli, secretarul român de Stat pentru Afaceri Strategice, Iulian Fota şi ambasadorul României şi fostul ministru al Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu.

Reuniunea a fost animată de experți și academicieni din centre de studiu, think tank-uri și universități din ambele țări și a făcut posibilă dezvoltarea unei discuții deschise și fructuoase, care a favorizat înțelegerea punctelor de vedere reciproce și a evidențiat numeroase domenii de convergență. La inițiativă a participat o largă reprezentare a instituțiilor românești, de la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării, până la Administrația Prezidențială și Parlament, inclusiv președinții Comisiei de Afaceri Externe a Camerei și ai Comisiei de Apărare a Senatului.