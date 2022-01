JOACA DE-A RAZBOIUL (un comentariu de Dana Budeanu)

Subiectul zilei setat de fortele puternice ale lumii este razboiul dintre Rusia si Ucraina. Un cascaval amarat aruncat unor soareci care se reped sa il inghita. Am mai scris un articol pe acest subiect cand analiza marilor analisti specialisti in calache, politica si razboi devenise obositoare. Noi, cei de aici, fiind inteligenti nu putem sta impasibili in poluarea fonica produsa de niste ziaristi inchipuiti care nu inteleg nimic.

Probabilitatea razboiului este mica. Explic. Singurul tel al Rusiei este o negociere mai serioasa cu Nato si Sua pentru a opri vrajeala extinderii catre state precum Ucraina si Moldova. In subsidiar la aceeasi masa, bogatii continua de doua luni sa se infrupte zilnic din cresterea cotatiei petrolului din ultimele doua luni. Cine sunt cei mai mari producatori de petrol din lume in 2021? Sua cu aproximativ 12 milioane de barili pe zi si Rusia cu peste 10.5 milioane de barili pe zi. Cum a evoluat pretul petrolului in ultimele doua luni? La inceputul lui decembrie era undeva in jur de 65$/ baril, azi este la 87$/zi si in continua crestere. La o crestere medie de 10$ in intervalul dec 2021 - sfr de ianuarie 2022 ( pentru usurinta calculului) ambele au facut peste 5 miliarde $, in cazul Rusiei direct in buzunarele Gazprom, in cazul Sua in buzunarele marilor companii private. Un mic bacsis pe spinarea consumatorilor finali care alearga prin frig de virus, din ce in ce mai saraci.

Este evident ca Rusia se poate distra cu Ucraina marelui comediant Zelenschi, dovada ca acum o saptamana peste 70 de site-uri guvernamentale au fost prabusite rapid intr-o pauza de masa de hackerii rusi. Poate o sa ma intrebi de ce sunt relaxat cand vedem imaginile pe TV cu armata rusa instalata la granita cu Ucraina? In primul rand pentru ca gandesc. Rusia nu are nevoie de un razboi pentru ca vrea sa isi aprobe in tandem cu Germania Nord-Stream 2. Rusia nu are nevoie de un razboi pentru ca Putin nu are ce sa castige din el, de aceea la televiziunile ruse nici nu apar imagini cu aceste mobilizari de trupe. Propaganda de la Kremlin tace malc, rusul de rand nu vede nimic la tv pentru ca nu are de ce. Daca Putin isi dorea cu adevarat un razboi, masina de propaganda era turata de acum cateva luni pentru a obtine acceptarea tacita a poporului. Nu este cazul, imaginile sunt doar pentru prosti si pietele financiare. Rezultatul? Bacsisul de primavara pentru smecheri explicat mai sus.

In epoca contemporana, razboiul nu serveste nimanui. Daca cineva crede ca Rusia se va duela armat cu SUA sau NATO pentru Ucraina, Moldova sau alta tarisoara, trebuie sa fie lobotomizat. Intr-o era a globalizarii, razboiul este doar o pierdere de bani. Doar jocul de-a razboiul este o sursa imensa de bani si de cheltuieli militare. Atat.

De dragul ipotezei m-am chinuit sa gasesc un argument pro-razboi pentru a intra in jocul tamp, dar sincer iti zic ca nu am gasit niciunul. Si nu este de ignorat nici ca in aceasta perioada iminenta a razboiului, SRI se ocupa cu podcasturi si presedintele cu ecologia. Sa fim destepti zic, pentru a nu ingrosa randurile de prosti cu masca protectoare.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App