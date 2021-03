Joe Biden declară RĂZBOI Rusiei: Spune că Vladimir Putin este CRIMINAL și îl AMENINȚĂ că va plăti pentru ingerinţele în alegeri

Preşedintele SUA, Joseph Biden, consideră că omologul său din Rusia, Vladimir Putin, este "criminal", avertizând că liderul de la Kremlin "va plăti" pentru ingerinţele în scrutinul prezidenţial din 2020.

Joseph Biden a comentat, în cadrul unui interviu acordat ABC News, concluziile unui raport al serviciilor de informaţii americane privind ingerinţele electorale străine. Raportul concluzionează că Rusia şi Iranul au încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din SUA. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, este suspectat că a monitorizat eforturile în scopul "denigrării" lui Joseph Biden în campania electorală prezidenţială din 2020, scrie mediafax.ro.

Joseph Biden a declarat că l-a avertizat deja pe Vladimir Putin că "va plăti un preţ" pentru ingerinţe, în cursul conversaţiei telefonice de la sfârşitul lunii ianuarie.

"Va plăti un preţ. Am avut o conversaţie lungă, eu şi el când am..., îl cunosc relativ bine. Şi, în momentul începerii conversaţiei, am spus: «Eu vă cunosc şi dumneavoastră mă cunoaşteţi. Dacă vom stabili că s-au întâmplat aceste lucruri, atunci să vă pregătiţi!»", a afirmat Joseph Biden.

Jurnalistul ABC News George Stephanopoulos l-a întrebat în interviu pe Joseph Biden dacă îl consideră "criminal" pe Vladimir Putin.

Preşedintele SUA a răspuns: "Da, cred" acest lucru.

Conform unor surse politice de la Washington, Administraţia Joseph Biden pregăteşte noi sancţiuni împotriva Rusiei ca reacţie la ingerinţele electorale.

Moscova a răspândit "acuzaţii care au indus în eroare, lipsite de fundament" despre Joseph Biden, arată raportul Consiliului Naţional de Informaţii din SUA, subliniind însă că rezultatul scrutinului nu a fost afectat.

Rusia a respins acuzaţiile. "Sunt lipsite de fundament. Concluziile acestui raport sunt confirmate doar de încrederea serviciilor de informaţii în corectitudinea proprie. Nu au fost furnizate date sau dovezi specifice", a reacţionat Ambasada Rusiei de la Washington, conform BBC News.

